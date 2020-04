Lors d’un événement sans précédent, les quatre plus grands districts du pays ont dit non à un décret présidentiel

La décision coordonnée entre Cordoue, Buenos Aires, Santa Fe et la ville de Buenos Aires d’interdire les sorties récréatives autorisées par décret par la Casa Rosada pour atténuer l’impact de la quarantaine est une nouvelle stratégie.

Il est évident que ces quatre quartiers partagent un problème commun: celui de devoir gérer les conglomérats urbains les plus peuplés du pays, dans le cadre d’une pandémie contre laquelle la première défense est la distance sociale.

La stratégie initialement adoptée par l’Argentine de «l’isolement social préventif et obligatoire» a porté ses fruits, même si ces derniers jours, la population a connu des signes de fatigue à mesure que les contagions augmentaient. L’annonce présidentielle de l’assouplissement de la quarantaine pour les quartiers de moins de 500 000 habitants et d’une heure par jour pour les sorties récréatives pour l’ensemble de la population, y compris les groupes à risque, dans un rayon de 500 mètres, cela a laissé les gouverneurs de ces provinces et le chef du gouvernement de la ville dans une situation compliquée.

Comme vous le savez Infobae, dès le début de ce dimanche, les gouverneurs Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe), Juan Schiaretti (Cordoue) et le chef du gouvernement de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, ont échangé des impressions sur le décret signé par Alberto Fernández quelques heures plus tard. . Tous se sont accordés sur la nécessité de limiter les grands conglomérats urbains de leurs districts pour éviter une propagation massive des coronavirus.

La décision de se distancier des dispositions présidentielles a été communiquée par Axel Kicillof à Alberto Fernández: les quatre plus grands districts du pays sont parvenus à un accord pour limiter les départs d’une heure à des fins de loisirs dans les grands centres urbains sous son orbite. La quarantaine obligatoire se poursuivra dans les mêmes conditions que jusqu’à présent dans la capitale, la province de Buenos Aires, Cordoue et Santa Fe.

Le communiqué conjoint des quatre provinces indique clairement que “dans ces grands agglomérations urbaines à circulation virale, les sorties récréatives d’une heure ne seront pas autorisées” et “l’isolement social, préventif et obligatoire reste inchangé”.

La décision des gouverneurs a également été prise en coordination avec les maires.

Kicillof, Schiaretti et Perotti ont discuté de la nécessité de maintenir le régime d’isolement strict avec les maires des grandes villes pour éviter une expansion du COVID-19 qui pourrait à l’avenir effondrer le système hospitalier. Cette crainte persiste depuis le 19 mars, date à laquelle la quarantaine a été décrétée. L’idée latente d’une image avec des hôpitaux effondrés fait peur aux maires et aux gouverneurs.

En d’autres termes, les présidents de Santa Fe, Cordoue, Buenos Aires et CABA ont assumé le coût politique de cette décision mais se sont protégés du soutien politique des maires.

Ces quatre provinces représentent près de 70% de la population du pays; d’où l’importance que ses dirigeants ont jugée importante pour coordonner leur réponse et faire preuve d’un haut degré de cohésion. “Nous devons être unis et fermes dans la manière dont la quarantaine doit se poursuivre”, ont-ils expliqué à Infobae proches de ces gouverneurs qui, rappelons-le, appartiennent tous à des courants politiques différents: Rodríguez Larreta est l’un des créateurs du PRO; les trois autres sont des péronistes, mais chacun a une tendance différente, ce qui met davantage en évidence le caractère sans précédent de cette initiative conjointe.

Une donnée non moins que les dernières heures étaient les 400 résultats négatifs des tests rapides effectués vendredi à Constitución. Ils ont permis de démontrer que la circulation du virus n’a pas lieu en Argentine et, en retour, que les anticorps attendus ne sont pas générés dans la population; en plus de montrer que le nombre de patients asymptomatiques n’est pas aussi important qu’on le pensait. Encore une autre raison de maintenir la quarantaine complète.

Les clarifications des provinces interviennent après l’annonce que le président Alberto Fernández a faite hier soir de la résidence Olivos pour prolonger la quarantaine “administrée” jusqu’au 10 mai inclus, mais autorisant à partir de lundi de brefs départs pouvant aller jusqu’à une heure et dans un Rayon de 500 mètres pour tout le monde, y compris les groupes à risque. Dans un message enregistré, le président a également annoncé que, dans les conglomérats de moins de 500 000 habitants, la quarantaine pourrait être encore assouplie.

Cependant, même dans ces cas, le dernier mot reviendra aux gouverneurs. Et, apparemment, ils sont déterminés à en faire usage.