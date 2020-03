Lorsque la promotion du savoir fait de vous une cible

Le harcèlement en ligne est un problème grave, répandu et croissant qui peut toucher n’importe qui de tous les horizons. Selon le Pew Research Center, environ quatre Américains sur 10 ont personnellement été victimes de harcèlement en ligne et 62% considèrent qu’il s’agit d’un problème majeur.

De plus en plus, les universitaires et les professionnels de la santé se trouvent être les destinataires du harcèlement en ligne pour leur défense des lignes de recherche établies et des soins de santé fondés sur des preuves. Ceux dans des disciplines et des domaines d’étude particuliers sont particulièrement à risque, tels que les scientifiques qui étudient la sécurité des vaccins et le changement climatique, ainsi que les psychiatres et les professionnels de la santé qui font la promotion de la médecine fondée sur des preuves.

En ce qui concerne ma propre expérience personnelle en tant que psychologue clinicienne qui fait la promotion de traitements fondés sur des données probantes pour les troubles de santé mentale, j’ai été le bénéficiaire de l’empilage de chiens dans les fils des médias sociaux; mon compte Twitter a été traqué par des comptes bloqués qui affichent à plusieurs reprises des assassinats de motifs et de personnages; certaines personnes ont menacé de me dénoncer à mon organisme de réglementation professionnel; et il y a eu des appels pour retirer mes articles fondés sur des preuves. Je ne suis pas seul.

Le harcèlement en ligne peut également prendre d’autres formes graves, allant de la menace de courriels à la doxing (c.-à-d., Quelqu’un qui publie des informations personnelles et vous identifie), aux attaques coordonnées sur les réseaux sociaux et aux menaces de mort.

Pour ceux qui en font l’expérience, les conséquences peuvent inclure une détérioration de la santé mentale, des atteintes à la réputation et la crainte pour la sécurité personnelle.

Pourquoi les scientifiques et les professionnels de la santé sont-ils harcelés? C’est une question compliquée avec une réponse compliquée.

Il est important de considérer d’abord que c’est une réalité frustrante que tout le monde ne profite pas des soins de santé standard. En effet, les soins de santé standard sont basés sur la méthode scientifique, ce qui implique une recherche continue de connaissances et la science n’a tout simplement pas toutes les réponses pour toutes nos maladies. Les patients qui ne bénéficient pas de soins de santé standard peuvent naturellement être contrariés.

De plus, il existe un décalage bien connu pour de nombreuses raisons entre l’opinion publique et le consensus scientifique sur des sujets scientifiques (par exemple: sécurité vaccinale, changement climatique, évolution, traitement de la santé mentale). En conséquence, nous avons assisté à une rupture de la confiance entre le grand public et les sources conventionnelles d’information sur la santé, ce qui peut contribuer à la recherche et à l’accès à des sources d’information non soutenues scientifiquement.

Voici ce que cela signifie: des patients en colère et une méfiance à l’égard des professionnels de la science et de la santé constituent un terrain fertile pour le développement de croyances antiscience rigides et le potentiel de harcèlement qui s’ensuit. Les croyances antiscience possédées idéologiquement peuvent être un puissant facteur de motivation pour un comportement odieux.

Mais ce n’est pas non plus une excuse pour un tel comportement. Ce n’est pas parce qu’il existe une érosion de la confiance et de la vérité dans l’autorité scientifique que le harcèlement est productif, utile ou justifié.

QUE PUIS-JE FAIRE SI JE SUIS HARCELÉ?

Le harcèlement en ligne n’est pas acceptable et ne doit pas être toléré. Les scientifiques et les professionnels de la santé devraient se sentir en sécurité et libres de respecter leur impératif éthique, qui est la promotion de la science et des soins de santé fondés sur des preuves. Diverses formes de tactiques de harcèlement et d’intimidation empêchent cette promotion et empêchent d’engager véritablement le dialogue.

Heureusement, des conseils existent pour les professionnels victimes de harcèlement. Les conseils incluent de ne pas se faire taire, de communiquer efficacement votre message et d’obtenir le soutien de vos pairs, de votre famille et de vos amis.

En tant que psychologue clinicienne, j’ajouterais également que si vous souffrez de détresse en santé mentale, cela pourrait valoir la peine de contacter un professionnel de la santé mentale.

Le plaidoyer en faveur de la science et de la santé est un travail difficile. Voici ce qui m’aide: respecter mes principes, agir avec intégrité et être reconnaissant envers les travailleurs de la santé de première ligne qui pratiquent inlassablement la médecine factuelle, ainsi que les scientifiques du laboratoire qui poussent sans relâche nos disciplines. vers l’avant.