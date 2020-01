Lorsque Qasem Soleimani a voulu s’allier avec le cartel Los Zetas pour mener une attaque terroriste aux États-Unis

Après avoir confirmé la mort de Qasem Soleimani, chef de la Force Quds du Corps des gardiens de la révolution iraniens, en raison d’un bombardement par l’armée américaine près de l’aéroport de Bagdad en Irak, ce vendredi, Mike Pence, vice-président des États-Unis, l’a lié au cartel de Los Zetas.

Et est-ce Pence, publié dans un fil de son compte Twitter qui Un groupe criminel général iranien et mexicain a planifié en 2011 une série d’attentats terroristes visant à détruire les ambassades d’Arabie saoudite et d’Israël aux États-Unis..

Aussi le complot comprenait le meurtre de l’ambassadeur saoudien d’alors, Adel Al-Jubeir, pour lequel la Force Quds, ils ont payé un homme d’affaires irano-américain pour engager un tireur à Tamaulipas, un expert en bombes, pour piloter le diplomate arabe. En retour, le gouvernement de Téhéran ouvrirait le marché de l’opium du Moyen-Orient à Los Zetas.

“(Soleimani) a organisé la tentative d’assassinat contre l’ambassadeur d’Arabie saoudite à Washington, DC, en 2011, préparant une attaque terroriste sur le sol américain”, a déclaré Pence.

En 2011, par une déclaration, le ministère de la Justice Il a révélé qu’il avait arrêté Manssor Arbabsiar, un homme d’affaires irano-américain qu’il accusait d’avoir rencontré un informateur de l’Administration pour le contrôle des drogues (DEA, pour son sigle en anglais) à Tamaulipas à plusieurs reprises, entre mai et octobre de la même année. L’agent infiltré se faisait passer pour un chef de Los Zetas.

D’accord avec documents judiciaires de l’affaire, Arbabsiar a offert de payer le faux tueur à gages 1,5 million de dollars pour avoir fait exploser une voiture piégée devant l’ambassade arabe ou devant un restaurant populaire auprès de la classe politique américaine, dans lequel l’ambassadeur dînait; tous deux situés dans la ville de Washington.

Lorsque le tueur à gages présumé de Los Zetas a déclaré à Arbabsiar que si l’explosion avait eu lieu devant le restaurant, il pourrait y avoir des victimes collatérales, sa réponse a été: “ils veulent que ce type (l’ambassadeur) soit expulsé si cent personnes meurent, se baisent ».

Il convient de noter que ladite conversation a été enregistrée par l’informateur de la DEA, connu uniquement sous le nom CS-1 ou Informateur confidentiel-1. Même quelques jours plus tard, le homme d’affaires Irano-américain déposé 100 000 USD comme une avance sur un compte contrôlé par le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, en vue de cimenter l’alliance avec l’entente mexicaine.

Le 28 septembre de la même année, Arbabsiar a été convoqué à nouveau par CS-1 au Mexique pour mettre fin aux négociations en vue de l’attaque. Le piège était fermé: Washington avait informé le ministère de l’Intérieur et le Cisen de son arrivée à Mexico, où les autorités de l’immigration ont refusé d’entrer dans le pays et l’ont envoyé à New York, aux États-Unis, pour être arrêté..

Cette même nuit, Arbabsiar a avoué le complot. Il a été condamné à 25 ans de prison.

Quelques jours après, Les États-Unis ont remercié le Mexique pour sa collaboration dans cette histoire intrigante. “Sans cette immense collaboration, il n’y aurait eu aucun résultat”, a déclaré Eric Holder, alors procureur général américain.

Pour sa part, Julio Ventura, alors sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères chargé de l’Amérique du Nord, a souligné les relations de sécurité entre les deux pays.

C’est ainsi qu’il a conclu, qui est jusqu’à présent la seule occasion où le trafic de drogue au Mexique est proche d’être associé au terrorisme islamique.