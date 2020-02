Los Angeles élimine Léon du Mexique en Ligue Concacaf avec le double Carlos Vela

MEXIQUE, 27 février (.) – Le club de Los Angeles de la Major League Soccer (MLS) aux États-Unis a éliminé Leon de Mexico jeudi de la Ligue des champions de la Concacaf après l’avoir battu 3-0 avec un doublé de Carlos Naviguez au match retour pour les huitièmes de finale.

L’équipe américaine s’est qualifiée pour les quarts de finale avec un score mondial de 3-2 après avoir perdu le match aller 2-0.

Dans la définition de la série, Vela a marqué son premier but à 27 minutes lorsqu’il a terminé dans la petite zone après avoir reçu une passe de l’Équatorien Diego Palacios.

L’attaquant mexicain a réussi son double à 76 minutes d’un tir du pied gauche dans la petite surface après un centre envoyé depuis le secteur droit.

Trois minutes plus tard, l’Uruguayen Diego Rossi a converti le troisième avec un tir du coin de la zone qui a frappé la barre transversale et le poteau gauche avant d’entrer dans le but.

De cette façon, Los Angeles affrontera Cruz Azul de México en quart de finale, ce qui a éliminé mardi Portmore United de la Jamaïque avec un score global de 6-1.

Dans l’autre série qui a été définie jeudi, Olimpia du Honduras a éliminé Seattle Sounders des États-Unis dans un match qui a été résolu en tirs au but après avoir enregistré un score global de 4-4. L’équipe d’Amérique centrale a remporté la séance de tirs au but 4-2.

En quart de finale, Olimpia jouera contre l’Impact de Montréal du Canada qui a éliminé Saprissa du Costa Rica mercredi.

Mercredi, le Mexicain Tigres UANL a réussi sa passe grâce à un but du gardien argentin Nahuel Guzmán à la dernière minute contre Alianza de El Salvador, et sera un rival pour la ville de New York des États-Unis qui a éliminé San Carlos du Costa Rica.

L’América de México a également obtenu sa passe après avoir éliminé Guatemala Communications lors d’une séance de tirs au but. En quart de finale, les “Eagles” joueront contre Atlanta United des États-Unis, qui a battu mardi Motagua du Honduras.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)