Los Angeles sera le premier à tous les offrir

Le maire de Los Angeles (Etats-Unis), Eric Garcetti, a annoncé mercredi que tous ses résidents pourront subir gratuitement des tests de diagnostic de coronavirus même s’ils ne présentent pas de symptômes, devenant ainsi la première grande ville du pays à offrir une mesure de ce type.

Rejoignez-nous en direct alors que nous annonçons notre dernière extension des tests COVID-19 dans @LACity. → https://t.co/rM9YItz0zs pic.twitter.com/Z0FqqNWURe – MayorOfLA (@MayorOfLA) 30 avril 2020

Jusqu’à présent, seuls les travailleurs “essentiels” et les citoyens présentant des symptômes pouvaient être testés gratuitement dans les 35 sites agréés de Los Angeles.

Avec la nouvelle règle, les autorités locales espèrent mieux comprendre combien de personnes sont touchées dans la ville et quelles zones ont été les plus touchées par l’épidémie de COVID-19.

Les tests COVID-19 gratuits sont disponibles pour tout résident du comté de L.A. pic.twitter.com/01YkwvYfGK – MayorOfLA (@MayorOfLA) 30 avril 2020

Dès son annonce, les résidents du comté de Los Angeles peuvent désormais s’inscrire sur un site Web géré par le bureau du maire et prendre rendez-vous pour le test.

Selon la réglementation, les personnes présentant des symptômes auront toujours la priorité, qu’il s’agisse d’essoufflement, de fièvre ou de toux, entre autres.

Annonçant que L.A. est maintenant la première grande ville d’Amérique à offrir des tests COVID-19 gratuits à tous les résidents. Bien que la priorité soit toujours accordée à ceux qui présentent des symptômes, les personnes sans symptômes peuvent également être testées. Inscrivez-vous sur https://t.co/rHWABmXUEl. pic.twitter.com/TYqo6Bzwxe – MayorOfLA (@MayorOfLA) 30 avril 2020

L’annonce de ce mercredi coïncide avec la journée avec les cas positifs les plus confirmés à Los Angeles depuis le début de la pandémie, avec un total de 1 541.

Au total, 22 485 infections ont été signalées dans plus de 46 500 dans le comté de Los Angeles en Californie.

Le comté, où résident près de 10 millions d’habitants, a signalé 56 autres décès liés au virus au cours des dernières 24 heures, et le nombre de décès a atteint 1 056, tandis qu’au niveau de l’État, le nombre a atteint 1 877 décès, selon les données officielles. .

Quelque 603 000 tests de coronavirus ont été effectués en Californie, ce qui place l’État le plus peuplé du pays à un ratio de 15 400 tests par million d’habitants, inférieur à la moyenne américaine, qui est de 18 500 par million.

USA Mardi a dépassé le million de cas positifs de COVID-19, qui ont causé 60 967 décès, selon le décompte indépendant de l’Université John Hopkins.

