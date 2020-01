Los Molinos ouvre une nouvelle édition de la course sur piste | Sports pratiques

Le circuit Courses de trail running Comptez les jours pour lancer une nouvelle édition qui commencera, comme d’habitude, avec le Trail Los Molinos 22 mars

C’est l’une des premières courses de montagne du calendrier national des sentiers et coïncide cette année avec le dixième anniversaire de l’événement de Ségovie, qui se déroulera à nouveau à Riaza l’épicentre de ses activités.

Le programme offre deux modalités assez abordables aux coureurs de tous niveaux. Un parcours de 16 kilomètres et 560 mètres de pente positive et un autre de 10 kilomètres et 340 mètres de pente positive.

Les deux tests commenceront à onze heures du matin sur la Plaza Mayor de Riaza. Les sentiers traversent certains des coins les plus emblématiques de la Massif d’Ayllón, offrant aux participants des vues panoramiques spectaculaires de l’endroit.

Les coureurs passeront à proximité du Morro del Collado, la ville de Riofrío, l’ermitage de Hontanares ou le Gorges de Riaza.

Le circuit

Cette saison, le circuit Races Trail Running sera à nouveau intégré par quatre tests prestigieux de montagne le long du Système Central montagneux.

Après ouverture avec le Trail Los Molinos, la course aura lieu le 19 avril Apple Holele 13 juin Riaza Trail Challenge et enfin le 17 octobre La Montagne de la Solidarité à San Lorenzo de El Escorial.

Sans aucun doute un circuit qui ne cesse de grandir et auquel année après année les passionnés de trail ont montré leur affection et leur fidélité, épuisant à plusieurs reprises le nombre de dorsales disponibles.

