Losardo a défendu la réforme: “Les départs à la retraite des juges génèrent un déficit de 9,2 milliards de dollars”

Le ministre de la justice, Marcela LosardoIl a défendu le projet de loi que le gouvernement national s’est tourné vers le Congrès pour modifier le régime spécial de retraite des juges et a répondu à des critiques spécifiques.

L’un des principaux points de friction réside dans le changement de calcul qui sera effectué pour déterminer le crédit initial, qui équivaudra à 82% de la moyenne des 120 derniers salaires mis à jour (actuellement il s’agit de 82% du salaire correspondant au dernier poste occupé) ).

“Cela signifie qu’ils prendront les 120 derniers salaires des postes qu’ils occupaient et cela signifie que si j’étais juge de première instance et pendant cinq ans en tant que caméraman, ce n’est pas la même chose que si j’étais au cours des 10 dernières années en tant que femme de chambre . C’est pourquoi une moyenne est faite qui sera ensuite mise à jour à la retraite, donc cela ne me semble pas si énorme», A déclaré Losardo en dialogue avec Luis Novaresio sur la radio La Red.

Bien que ce point puisse entraîner une baisse des salaires par rapport à ce qui est prévu par la loi actuelle, le fonctionnaire a donné un exemple illustrant la situation privilégiée des membres du pouvoir judiciaire par rapport aux autres travailleurs: «Peut-être qu’un juge qui a pris sa retraite avec un crédit de 770 000 $ le fera maintenant avec 720 000 $” En outre, il a informé que le tableau qui déterminera comment la mise à jour des salaires sera effectuée se réunira après l’adoption de la loi, de sorte que le débat se poursuivra même après le changement du système.

Pour accéder à l’avantage, le projet établit l’exigence d’avoir fourni au moins 10 ans de services continus ou 15 services discontinus. Il correspond également à l’âge minimum de la retraite à 65 ans pour les hommes et les femmes, ce qui a été contesté.

“Je ne comprends pas pourquoi certains parlent d’une question de genre si nous nous battons pour l’égalité et je pense qu’à 65 ans, nous pouvons travailler. Ici, nous réformons le système judiciaire et une personne peut choisir de prendre sa retraite à 65 ou 70 ans, quand elle le souhaite», A-t-il développé.

Le ministre a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce qu’une vague de magistrats accélère leur retrait pour entamer la procédure avant le changement de régime ou qu’ils ne promeuvent pas non plus cette possibilité. «Ce projet vise à réduire les inégalités dans le système de retraite», a-t-il analysé et expliqué: «Il était impossible de maintenir le régime tel qu’il est, avec un déficit de 9,2 milliards de dollars par an qui est couvert par le reste des 14 000 $ de départs à la retraite“

Losardo a reconnu qu’ils étaient en train de revoir les spécifications envoyées par le gouvernement Mauricio Macri pour nommer des juges à des postes vacants, mais il a nié l’existence d’une liste noire. “Nous voulons voir qui ils sont et il se peut qu’ils soient retirés et mis sur les autres tant qu’ils n’offrent pas la qualité nécessaire», A-t-il dit.

Enfin, il a rejeté la possibilité de durcir les sanctions pour éviter des actes violents tels que l’attaque de Fernando Báez Sosa car les barèmes actuels sont adéquats, le problème est que dans de nombreux cas ils ne sont pas appliqués correctement.