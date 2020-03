L’oubli inexplicable de la guerre la plus sanglante d’Amérique du Sud

Le dimanche 1er mars a été une journée riche en informations: au niveau local, le président argentin, Alberto Fernández, a prononcé son premier discours annuel devant l’assemblée législative et, au niveau régional, le nouveau président de l’Uruguay, Luis Lacalle Pou, a pris ses fonctions.

Dans cette intensité informative, personne ne se souvenait que ce même jour était un siècle et demi après la fin de la guerre du Paraguay ou la Triple Alliance, qui a affronté l’Argentine, le Brésil et l’Uruguay d’une part et le Paraguay d’autre part pendant cinq ans.

Ce fut la guerre la plus sanglante d’Amérique du Sud à ce jour. Dans ce concours, les batailles avec le plus de combattants enregistrés dans la région ont eu lieu et la plupart de la population masculine paraguayenne est décédée.

La confrontation a eu lieu entre 1865 et 1870 et a eu lieu militairement entre les guerres napoléoniennes du début du XIXe siècle et la Première Guerre mondiale du début du XXe siècle. Mais en raison de ses caractéristiques, des masses de nourrissons attaquant les tranchées, elle ressemblait davantage à celle qui aurait lieu un demi-siècle plus tard.

La fin de la guerre a été marquée par la mort du président paraguayen, Francisco Solano López, à Cerró Cora, alors qu’il se retirait, combattant devant les derniers restes de son armée, poursuivie par la cavalerie brésilienne.

Au 21e siècle, les prétendants aux grandes guerres commémorent souvent leurs morts dans des actes communs.

Lorsqu’en 2018, un siècle de la fin de la Première Guerre mondiale a été commémoré, diverses cérémonies ont eu lieu et les pays qui se sont affrontés ont rendu hommage à leurs disparus.

En mai de cette année, il y aura 75 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (la prise de Berlin par les forces russes). Comme pour le cinquantième anniversaire (1995), les actes comprendront des cérémonies conjointes des anciens ennemis et, dans certains cas, des adversaires d’aujourd’hui.

La guerre de la Triple Alliance est un fait historique controversé, comme cela arrive avec la plupart des guerres. Ceux qui condamnent les trois pays alliés soutiennent qu’il s’agissait d’une agression planifiée du Brésil, de l’Argentine et de l’Uruguay, avec le soutien et l’inspiration britanniques, pour anéantir le Paraguay. Ceux qui défendent la “Triple Alliance” soutiennent que le Paraguay a pris l’initiative, occupé la province brésilienne du Mato Grosso en représailles à l’intervention dans la guerre civile qui a eu lieu en Uruguay et occupé la province argentine de Corrientes sans déclaration de guerre préalable.

De nos jours, il semble peu clair qu’une guerre avec un rapport de forces si défavorable au Paraguay ait duré cinq ans.

L’historien brésilien, qui à la fin du XXe siècle a eu un grand succès avec Maldita Guerra, un livre sur cette guerre, dans un dialogue que nous avions il y a des années lui a demandé: “Le Paraguay aurait-il pu gagner la guerre?” Après sa première surprise, il a pensé et a répondu: “Je pense que oui.”

La suprématie économique et démographique au début du XXIe siècle des pays qui constituaient “La Triple Alliance” était bien moindre qu’aujourd’hui. Militairement, Le Paraguay comptait 40 000 hommes dans sa force militaire permanente, le Brésil 20 000, l’Argentine 6 000 et l’Uruguay 3 000.

Solano López a cherché une définition rapide qui découragerait l’empereur du Brésil, Pedro II, de mobiliser des ressources nationales et qui provoquerait un nouveau soulèvement des forces fédérales en Argentine, cette fois contre le gouvernement national de Bartolomé Mitre.

Mais il a eu une grave erreur de calcul. Le soulèvement contre le président argentin n’a pas eu lieu en 1865 et l’empereur Pedro II a pris la tête de l’effort de mobilisation, se déplaçant sur le théâtre des opérations de guerre comme Mitre, qui a été nommé chef des forces alliées.

Le soulèvement en Argentine auquel s’attendait le dirigeant paraguayen s’est produit, mais un an et demi plus tard, à la fin de 1866. À cette époque, les armées de la Triple Alliance étaient déjà entrées au Paraguay.

Il y a trois ans et demi, alors que le cent cinquantenaire de la bataille de Curupayty était célébré – un triomphe paraguayen qui a fait 2000 morts et 3000 dans les deux cas au Brésil et en Argentine – l’événement a été commémoré à Buenos Aires. Dans un acte conjoint, des délégations militaires des quatre pays qui sont intervenus dans la guerre ont participé. se souvenant de sa chute.

Aujourd’hui, seul le oubli et désintérêt Il explique qu’il est passé inaperçu que le 1er mars 2020 a marqué le 150e anniversaire de la fin de la guerre la plus sanglante qui ait jamais eu lieu en Amérique du Sud, à laquelle ont participé les quatre pays qui composent maintenant le Mercosur.

