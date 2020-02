L’ouragan et la gymnastique à égalité et n’ont pas réussi à inventer leurs cadeaux compliqués

Dans un match qui a connu ses meilleurs moments dans les dix premières minutes, Ouragan et Gymnastique La Plata à égalité 1-1. La réunion était valide à la 18e date de la Super ligue et il a été joué au stade Tomás Adolfo Ducó du Parque Patricios. L’égalité n’a servi à rien: les locaux sont toujours dans les dernières positions du concours, tandis que ceux menés par Diego Armando Maradona ils ne parviennent pas à sortir du bas du tableau des moyennes et l’ombre de la descente s’agrandit.

Le Globe a frappé dans les premiers instants. Rodrigo “Droopy” Gómez, après une grande action personnelle, il a terminé la distance moyenne et condamné 1-0 pour les locaux. Aucune des équipes n’avait réussi à déployer sa stratégie, alors que les locaux étaient déjà en place sur le tableau de bord.

Cependant, Hurricane ne savait pas comment conserver cet avantage et a perdu le contrôle du ballon. La gymnastique a accusé le coup d’État, mais a pris le relais pour aller chercher une cravate. Le loup n’a pas compris son objectif: à 10 ’, Jonathan Agudelo avancé à gauche, dépassé la marque de Mariano Bareiro et a pris une croix basse pour sceller le 1-1.

Au fil des minutes, le jeu s’estompait, mais le plus clair pour briser l’égalité était du côté des lieux. Après une croix de droite, un piqué déconcerté Colonel Maximilien et l’ajustement de la balle Norberto Briasco, qui connectait un en-tête à la barre transversale. Dans le rebond, Nicolas Lamb n’a pas pu pousser le ballon au fond du filet.

Le Globe était plus dans la deuxième partie, mais une bonne intervention du gardien de but Jorge Broun et la fortune l’a empêché de reprendre la tête du tableau de bord. Plus de 10 ’,” Fatura “avait fière allure après une balle qui Martin Ojeda Il a anticipé la zone. Plus tard, à 37 ’, la barre transversale a nié le cri de Agneau. Le Loup était loin de déranger dans le complément et donc l’égalité était définitive.

L’ouragan accumule huit dates sans victoires. Les deux derniers, avec Israël Damonte comme coach Le Globe a seulement 16 points en Super League et est 20e sur 24 équipes.

Le cas de la gymnastique est encore plus inquiétant. Bien qu’il n’ait pas perdu quatre dates, il en a égalé trois. Le loup est invité à ajouter tel quel dernier dans le tableau des moyennes et l’illusion de rester dans First commence à s’éteindre.

Stade: Tomás Adolfo Ducó.