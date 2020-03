L’ouverture des marchés et des futures asiatiques, anticipe un lundi noir pour les bourses mondiales

Les premières heures de fonctionnement de les principales bourses asiatiques affichent une nette tendance à la baisse qui pourrait se déplacer vers le reste des marchés mondiaux au cours de ce lundi. En revanche, les marchés boursiers européens chutent à 8% au premier semestre du tour de table.

L’avenir de «l’indice de peur» qui mesure la volatilité du S&P 500 à Wall Street, influencé par le mouvement venu de l’autre côté du monde, a touché 45 points (+ 3%), un niveau alarmant.

Nikkei de Tokyo a opéré 5,63% en dessous. Le Hang Seng de Hong Kong a perdu près de 4% et le China A50 de la Bourse de Shanghai a été le plus modéré avec une baisse de 2,63% mais a augmenté.

En revanche, en Europe, les principaux indices fonctionnent avec de fortes pertes et reflètent la crainte des investisseurs. L’Ibex de Madrid s’effondre de 7% dans les premières heures de fonctionnement, Francfort chute de 7,4% et Londres chute de 8%.

Wall Street, a également adhéré à l’aversion des investisseurs. L’avenir de Dow Jones – les opérations effectives commenceront à s’échanger à 10h30, heure de l’Argentine – a chuté de 4,5%. Le S&P 500, l’indicateur le plus démonstratif du nombre d’actions concernées, a accompagné la tendance avec une baisse de 4,90%. Le Nasdaq des actions technologiques était de 4,84% en territoire négatif.

L’or contrastait avec la débâcle. C’est un refuge pour des moments d’insécurité. C’est pourquoi sur le marché des métaux à New York, il a ajouté une augmentation de 0,60%. C’était la seule matière première qui a augmenté. Le maïs a perdu plus de 2%, tout comme le soja et le blé, ce qui va irriter les producteurs locaux qui sont davantage confrontés au gouvernement en raison de l’augmentation des rétentions.

Pour sa part, le pétrole n’a pas arrêté son effondrement. Le Brent, qui est la référence en Argentine, était d’environ 32,25 USD le baril. Il revient donc aux prix d’il y a 35 ans. Le WTI, qui est une référence aux États-Unis, se négociait à 28,55 USD. Il n’y a aucun investissement pétrolier possible à ces prix, même dans les pays qui ont des hydrocarbures sur le terrain.

Mais le coronavirus n’a rien fait de rationnel. Un fait. Les bons du Trésor américain ont atteint un record qui a abaissé son rendement à 10 ans à 0,71%, un pourcentage jamais vu auparavant. Mais c’est que les investisseurs du monde le cherchent comme un refuge.

La sortie de devises des pays émergents, qui n’est pas perceptible sur le marché officiel argentin, a été vue vendredi sur place avec liquidation, également appelée fuite du dollar qui a augmenté de 1,27 $ à 83,22 $.

Il était impossible de suivre les prix en raison de la rapidité des écrans. C’est pourquoi cette note est une photographie d’un instant où l’Argentine voyageait la première heure de lundi.

Les vues sont sur la réaction des marchés les plus actifs du monde lorsqu’ils commencent à fonctionner et parmi certains investisseurs, il est prévu que dans les heures restantes une certaine rationalité arrivera et qu’un lundi fatidique sera évité.