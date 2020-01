Lu, vainqueur de la septième édition de “MasterChef Junior” | personnes

Après avoir brillé dans le duel final devant Maria, le Catalan Lu a été proclamé vainqueur de “MasterChef Junior 7” dans une finale marquée par l’unicité d’Albert et la présence de Tamara Falcó et du chef, 12 étoiles Michelin, Martín Berasategui.

La fillette de 11 ans, qui a remporté une bourse de 12 000 euros pour poursuivre sa formation et un cours de cuisine de quatre jours au prestigieux Basque Culinary Center, a décroché le titre après s’être illustrée dans une finale plus sérieuse et formelle que les programmes. précédent de cette septième édition.