Lucas Eguibar remporte l’épreuve de la Coupe d’Europe de Grasgehren (Allemagne) | Réseaux sociaux sportifs

L’Espagnol Lucas Eguibar – double vice-champion du monde et vainqueur de la Coupe du monde de snowboard boardercross (2014-2015) – a remporté le test de Coupe d’Europe de cette discipline disputé samedi à la station allemande de Grasgehren (Bavière).

Eguibar, né il y a 26 ans à Saint-Sébastien, a gagné devant le Français Merlin Surget et l’Italien Matteo Menconi – qui l’accompagnait sur le podium – un test dans lequel un autre Italien, Filippo Ferrari, a terminé quatrième; et que l’Autrichien Alessandro Hämmerle – dernier vainqueur de la Coupe du monde et deuxième du général de l’actuelle – a terminé en cinquième position, après avoir remporté la petite finale.