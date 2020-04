Lucero fille Lucerito heureux immense sourire exhibant des cheveux chinois

La fille de Lucero semble plus heureuse que jamais et avec un immense sourire Lucerito montre ses cheveux chinois Cette vidéo a jusqu’à présent plus de 1 200 reproductions

Plus heureuse que jamais et avec un immense sourire, Lucerito, fille du chanteur mexicain Lucero, apparaît, exhibant ses cheveux chinois, dans une vidéo disponible sur le compte Instagram @luceromijaresvideos.

Avec plus de 1 200 reproductions à ce jour, cette publication, de moins d’une minute, montre Lucerito avec son sourire particulier, tout comme celui de sa célèbre mère, qui dit à quelqu’un: “Je vais juste vous montrer ses cheveux », tout en caressant son chinois.

A ce moment, quelqu’un d’autre est entendu disant: “Je t’adore de tout mon cœur, chinuda de ma vie”, à laquelle Lucerito, faisant le signe d’un cœur, répond: “Je plus”.

Cette même personne dit à la fille de Lucero: “Tu sais que je t’adore et que j’ai parlé à ta mère désespérée et je lui ai dit:” Où sont mes chinois? ” Je t’envoie tout mon amour, je t’aime mon amour, nous allons avoir le temps de nous remettre ensemble, de porter un toast, de chanter et de faire une scène de claque avec ta maman ».

Lucerito avait l’air très heureux de son immense sourire en disant: “moi plus” et “bien sûr que je fais”, en plus d’envoyer des baisers à la personne avec qui j’ai eu l’appel vidéo.

Ce compte Instagram, @luceromijaresvideos, est décrit comme un “Compte dédié à la fille à la plus belle voix du monde, mon petit grand géant Lucero Mijares”, en plus de préciser qu’il ne s’agit pas de Lucerito.

Avec 346 messages à ce jour et près de 7000 abonnés, vous pouvez voir dans ce compte certains des meilleurs moments de la fille de Lucero, et dans ce cas, les utilisateurs ont pu assister à un appel personnel.

Avec le titre «Moments inoubliables, deuxième partie. Ce bébé est ma fierté », cette publication a provoqué plusieurs réactions des internautes:

“De beaux cheveux, j’aimerais avoir les mêmes”, “Toujours mignons!”, “De beaux cheveux bouclés”, “Elle est comme maman, bénédictions, je suis une super fan”, “Dieu, quels beaux cheveux, cette fille est belle”, “Magnifique.”

Un fan chilien en a profité pour écrire: «Tu es belle, tout comme ta maman !!! Love from Chile », alors qu’un autre internaute commentait:« Quels sont les cheveux, mais si jolis… beaux le bébé ».

Les compliments pour la fille de Lucero ne semblaient pas s’arrêter: «Ce crespera est magnifique», «J’aime les bonnes vibrations que cette fille apporte. Et belle comme la mère »,« Belle, unique »,« Le même sourire et le même ton de voix que la mère. Joli bébé. “

D’autres comptes Instagram, @lucero_diva et @suenoshogaza, suivent @luceromijaresvideos, seuls ces comptes sont dédiés presque exclusivement au partage de certains des meilleurs moments de “La Novia de América”, la maman de Lucerito.

À d’autres occasions, certains internautes ont fait observer qu’ils cessaient de publier des vidéos de la fille de Lucero, car, en tant que mineure, elle pourrait être la cible d’attaques.