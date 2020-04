Lucero refait surface des photos nues au lit et avec un autre homme

Des photos nues de Lucero refont surface au lit La chanteuse mexicaine apparaît avec un autre homme Les images ne conviennent pas à tous les publics

Quelle surprise a été les admirateurs de la chanteuse et actrice mexicaine Lucero, alors que des photos où elle est nue dans son lit et avec un autre homme refait surface.

Cette publication est disponible sur le compte Instagram @luceritomicrushonly, qui compte plus de 3 000 abonnés et est décrite comme un “site Web de divertissement” qui montre des photos et des vidéos de Lucero, qui la définit comme “Déesse de la beauté. “

Dans ces photographies, qui ne conviennent pas au public, Lucero peut être vu dans son rôle de “Helena Moreno” accompagné de l’acteur Jaime Camil, qui joue “Juan Carlos Caballero”, dans le feuilleton “Por ella soy Eva”, faisant le l’amour dans une scène très soignée où les deux artistes respiraient la passion et un grand professionnalisme.

“Por ella soy Eva” est un feuilleton produit par Rosy Ocampo, diffusé sur Televisa du 20 février au 7 octobre 2012 et mettant en vedette les rôles principaux de la chanteuse et actrice mexicaine Lucero et de l’acteur Jaime Camil, qui a également joué le personnage de “Eva”.

Dans leurs rôles respectifs de “Helena Moreno” et “Juan Carlos Caballero”, Lucero et Jaime Camil, et notamment dans cette scène dont plusieurs photographies ont refait surface, ils ont réussi à transmettre une énorme sensualité à leurs fans, qui n’ont pas hésité à s’exprimer sur le compte depuis Instagram @luceritomycrushonly.

“Presque Lucero est comme nu avec cette scène”, “Caliente”, “Trop bon”, “Wow !!! Quelles scènes !!! »,« Jaime Camil est très beau et sexy, en plus de très bien parler portugais parce que sa mère est de Rio de Janeiro ».

D’autre part, dans une vidéo disponible sur la chaîne YouTube de Tlnovelas, vous pouvez voir cette scène dans laquelle Lucero apparaît nu au lit avec Jaime Camil.

Avec le titre «Helena et Juan Carlos font l’amour! – Por Ella Soy Eva – Televisa », cette publication a jusqu’à présent plus de 290 000 vues et la scène dans laquelle Lucero et Jaime Camil sont en demi-lumière et uniquement recouvertes d’une feuille blanche est observée en détail.

Les internautes n’ont pas manqué l’occasion de faire leurs commentaires, et plus encore parce que Lucero est apparu comme jamais nu au lit avec un autre homme:

“Helena couvrant juste son front, le pénis avec pano …”, “J’aime la chimie de Jaime et Lucero”, “Helena est très belle”, “Belle vidéo”, “Très joli bébé”, “J’aime”, “Lindos »,« Vidéo sexy »,« Oh, maman, comme c’est beau »,« Oups, nus ».

Les utilisateurs n’ont pas manqué d’interpréter cette scène: “Bon sang … ils ont donné Lucero, mon garçon, ils ont laissé tomber son étoile”, “La vidéo porno que j’ai vue pour la première fois”.

Un disciple de Lucero et Jaime Camil n’a pas caché son émotion après avoir vu cette scène dans laquelle les deux artistes apparaissent nus: “Awww, Helena et Juan Carlos font l’amour, awww, nuit de passion”.

Enfin, un internaute a voulu faire une blague après avoir vu ceci: “Quel beau dîner pour Helena et Juan Carlos.”