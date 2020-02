Lucero soutien-gorge maillot de bain photos roman je suis votre propriétaire

Ils revivent la vidéo de Lucero où on ne sait pas si c’est un soutien-gorge ou un maillot de bain ce que vous avez vu Le matériel a été tiré d’une scène du roman Je suis votre propriétaire Soulevez vos soupirs, vos passions et d’autres choses avec une tenue révélatrice

Une vidéo de la scène de Lucero refait surface dans le roman I am Your Owner où l’on ne sait pas si vous utilisez un soutien-gorge ou un maillot de bain pour entrer dans un lac, mais bien qu’il s’agisse de poires ou de pommes, les plus reconnaissants sont les adeptes de la soi-disant Bride of America , car il porte un corps spectaculaire enveloppé dans une tenue sexy qui en a laissé plus d’un avec la bouche ouverte.

Le matériel fait référence au roman I am Your Owner qui mettait en vedette Lucero aux côtés de Fernando Colunga, David, Zepeda, Gabriela Spanic, Sergio Goyri, Jaqueline Andere, entre autres célébrités, qui a été diffusé dans les années 2010 et a eu un grand succès au Mexique , cependant, cette scène où l’on ne savait pas si elle apparaissait dans un soutien-gorge ou un maillot de bain, a attiré l’attention de tout le monde.

Et est-ce qu’à un moment donné dans le roman de I am Your Owner, Lucero apparaît au bord d’un lac et se retourne partout pour s’assurer que personne ne la voit. Il arrive à l’endroit avec un chemisier noir et un jean, et se déshabille lentement, d’abord il enlève son pantalon puis le haut.

La vidéo peut être vue sur le portail YouTube et il est mentionné que c’était l’une des occasions où Lucero a été vu en sous-vêtements, mais à première vue, on ne savait pas si c’était un soutien-gorge qu’il portait ou un costume de salle de bain, mais lorsque vous avez zoomé, le mystère des fans de Lucero a été déverrouillé.

À l’approche de la prise de vue, il voit que Lucero porte une lingerie sexy, un soutien-gorge bleu turquoise et un type boxer du même ton, mais extrêmement minuscule. C’est alors qu’il se rend au lac pour nager un peu, mais le cliché montre clairement qu’il ne s’agit pas d’un maillot de bain.

Ce post peut être vu dans le compte Instagram @ lucerolandia2400 qui, jusqu’à l’après-midi de ce samedi 15 février, a eu un peu plus de 160 likes et des commentaires, qui ont mis en évidence la beauté de Lucero dans un soutien-gorge, comme il l’a montré son corps Dans une lingerie sexy.

Le message qui a été téléchargé sur le côté de la publication dit: “Très belle photo de la meilleure beauté bébé Lucero, tu es Le meilleur Lucero”, en référence claire au soutien-gorge et à la lingerie utilisés par l’actrice dans le roman Je suis ton propriétaire.

En revanche, sur le compte YouTube, la partie des commentaires a été désactivée, mais la question de savoir si Lucero portait un soutien-gorge ou un maillot de bain pour la scène du feuilleton a été clarifiée.

Cependant, ce qui ne fait aucun doute, c’est qu’avec des sous-vêtements ou un maillot de bain, Lucero a toujours arboré un corps spectaculaire dans toutes les images qui ont été vues, il est donc très aimé dans le monde entier, en particulier dans Amérique latine.