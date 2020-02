Lucero surprend ses «fans» avec un pyjama et chante avec le balai

Lucero partage une vidéo en pyjama Fait rire ses «fans» Chante son succès, «Électricité»

Lucero laisse ses fans électrifiés après avoir publié sur son compte Instagram officiel, une vidéo dans laquelle il est vu danser en pyjama et utiliser un balai comme microphone.

La vidéo a été publiée avec la légende «Ici en pyjama. #Electricity #Lucerobroomchallenge “et il montre Lucero pieds nus, vêtu d’un pantalon blanc et d’un pull rose, ainsi qu’un chongo ébouriffé, faisant de son mieux avec la chanson” Electricity “.

Et après avoir réparé le balai sans problème, la chanteuse montre que la danse est son truc et, bien qu’elle le fasse de manière amusante, elle parvient à conquérir des centaines de femmes et d’hommes, qui disent qu’ils se sentent identifiés avec la scène.

«C’est l’attitude pour commencer la journée. Bénédictions “,” Hahahaha donc j’ai BEAUCOUP de fois à la maison avec votre musique. J’adore ça »,« Littéral je suis comme ça quand je dois faire le ménage »,« J’ai identifié quand je commence le ménage. Continuez comme ça Lucero, simple et authentique. »

Certains fans ont même plaisanté avec le balai que Lucero chantait. “Et que dois-je faire si mon balai ne supporte pas ça?, A demandé un utilisateur, auquel deux autres ont recommandé:” Mettez de la pâte à modeler et collez hahaha !!! “,” Changez de balai. “

Certains lui ont demandé de chanter la chanson de «Chispita», une chanson qui a été un succès avec le roman du même nom, qui a été joué par Lucero elle-même dans l’enfance.

La vidéo, qui a jusqu’à présent atteint plus de 129 000 vues, a rendu les utilisateurs plus heureux et l’a révélée dans leurs commentaires.

“Je me suis levé du sommeil avec le sourire, grâce à toi”, “Tu as fait de ma journée mon Lu”, “Hahaha, la meilleure vidéo que j’ai vue depuis longtemps! Comme tu es belle, ébouriffée »,« J’ai adoré ta vidéo, tu es toujours génial, je me suis beaucoup amusé, tu es merveilleux. Je t’aime”.

VOIR LA VIDEO ICI.

«Tu es le plus génial. Vous ne savez pas à quel point la vie me rend heureuse, j’ai passé des jours incroyablement stressants et j’oublie tout avec vous. Vous êtes les meilleurs, nous allons également relever le défi?, A déclaré un de ses «fans»

Pour de nombreux fans de la chanteuse, la voir au quotidien serait merveilleuse, car l’un d’eux a trouvé: «Vous devriez télécharger une vidéo sur YouTube de ce qu’est une journée avec vous! Depuis que tu te lèves jusqu’au coucher! S’il te plait! Je t’aime, Loaf! ”

Mais la vidéo amusante n’a pas du tout provoqué la même réaction et c’est que certains utilisateurs sont devenus sentimentaux. «Après tout ce que j’ai entendu hier en direct, ça m’a très bien fait, et maintenant avec cette vidéo si vous pouviez voir comment je suis, enfin avec un grand sourire sur le visage et les yeux pleins de larmes, de savoir que vous êtes belle comme ça La vie me donne. Merci. “

Lucero a également volé des cœurs. «Je t’aime, mais avec cette vidéo si naturelle, dans ton intimité, chez toi, tu m’as tout de suite rattrapé. Tu es génial. Quelle femme. Tu es le meilleur, je t’aime. Votre fidèle admirateur colombien. “