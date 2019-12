Luciano Castro: «Beaucoup de gens se sont moqués de moi et de ma photo»

Gonzalo Heredia et Luciano Castro ils ont fourni un mobile dans Intruders après le report de la première de Nudes, le travail qui les a parmi ses protagonistes. Le spectacle n'a pas pu faire ses débuts à la date fixée en raison des problèmes de santé de AlfonsinaLa plus jeune fille de Heredia et Brenda Gandini: La petite fille a eu une infection urinaire.

L'acteur a apporté la tranquillité d'esprit à ses disciples et connaissances en disant que ta fille va déjà mieux. Et, comment pourrait-il en être autrement, son collègue a été interrogé sur le scandale de la fuite de ses photos intimes en octobre dernier. Sincère comme toujours, Castro Il a dit que beaucoup de gens "se moquaient" de lui et de ses images.

Lorsqu'on lui a demandé s'il était vraiment blessé par ce qui s'était passé et par les problèmes que la divulgation des documents avait causés à son mariage Sabrina Rojas, il a juste répondu "un peu», Bien qu'alors il ait approfondi la question.

En ce sens, il a poursuivi, sans filtre: «Et surtout aux personnes qui le font, avoir de la famille et savoir que cela a un impact sur sa famille. Ensuite, le reste est de ma responsabilité: le ballon … c'est moi qui a tort, c'est moi qui fais les choses mal. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui chient … rient et se moquent de moi, de mon verg … et de ma photo. Et puis tu les vois pleurer"

Pour réduire un peu la tension dans l'interview, son ami et collègue Heredia l'interrompit avec une intuition: «Au cas où ils ne savaient pas de quoi nous parlions …"

Jorge Rial, d'après l'étude d'Intruders, le courant a suivi: «Savez-vous ce qui me rend plus en colère, Luciano? Quels objectifs un enfant (d'une entreprise) se déplace-t-il au milieu …"

Après quelques instants de rire et de détente, Castro a clos son idée, sans s'adresser à personne en particulier: «Il y a des gens qui l'ont vue pleurer et demander grâce à la caméra, qui ne les hantent pas. Où est donc l'équivalence au moment de parler du voisin? Quand ils vous touchent un peu … comment sautez-vous …"

Lorsqu'on lui a demandé s'il faisait référence à Carolina Pampita Ardohain, qui avait parlé de ses photos intimes en direct dans son émission, l'acteur a répondu: «Non, je parle en général, personne ne tombe. Non, non, non, s'il te plaît. Je ne tiendrais personne pour responsable de ce que j'ai fait. Oui je vois tout et j'entends tout. Je ne m'abstiens pas, je ne déprime pas et je reste dans une pièce en pleurant: je suis un grand homme, je suis responsable et j'ai assez de capacité et de couilles pour m'encaisser ce que je fais et ce que je dis. Je fume une pipe quoi qu'ils disent, mais Cela ne veut pas dire que cela ne m'affecte pas lorsque vous voyez des gens qui disent «j'ai des enfants et de la famille», parce que je les ai aussi"

«Ce qui se passe, c'est que j'ai la chance de travailler là-dessus il y a seulement 27 ans et je vais très bien, j'ai la chance de ne pas être un lecteur multimédia, je suis un acteur populaire. Donc, quand ces choses se produisent, elles se régalent En si longtemps il y a ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas"Il a conclu.