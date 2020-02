L’UE cherche un pacte avec R. United sans tarifs et Londres un similaire au Canada | Économie

Le premier jour ouvrable de l’ère post-Brexit, l’Union européenne (UE) et le Royaume-Uni ont mis leurs intentions sur la négociation du futur traité commercial sur la table, un texte que Bruxelles préfère ne pas inclure de tarifs et que pour Londres devrait ressembler à ceux en vigueur entre le Canada ou l’Australie et le bloc communautaire.

Le négociateur de l’UE, Michel Barnier, a comparu lundi devant les médias pour rendre publique l’offre de la communauté: un pacte avec “zéro droits de douane et zéro quota sur toutes les marchandises” qui entrent dans le marché unique, ainsi qu’un large groupe de services et accès aux appels d’offres.