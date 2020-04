L’UE demande aux 27 de coordonner une sortie “progressive” de l’internement mais suppose qu’elle n’est pas “identique”

Laprésident de la commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, ont plaidé ce mercredi pour unesortie “coordonnée” et “progressive” des mesures de confinementimposé pour arrêter le coronavirus, bien qu’ils aient supposé quene peut pas être «identique» entre les Étatsmembres où la pandémie a eu un impact avec des moments différents et la virulence. “Ce n’est pas un signe que le confinement peut être levé maintenant, mais quenous voulons offrir un cadrepour les décisions des Etats membres “, a souligné Von der Leyen lors d’une conférence de presse à Bruxelles, pour préciser que sa proposition ne va pas à l’encontre des restrictions encore imposées par la plupart des pays de l’UE.

Michel, pour sa part, a ajouté queces recommandations reposent à la fois sur le “bon sens” et sur des avis scientifiqueset que l’objectif est de permettre aux pays de l’UE de préparer “de manière progressive, non pas de manière identique, mais de manière similaire”, leurs stratégies de sortie de cette crise.

Von der Leyen et Michel défendent ainsi larecommandations aux États membres– qui ont une compétence exclusive dans les décisions qui affectent la sécurité, la santé et les frontières – à suivre des critères épidémiologiques clairs qui montrent une baisse significative des infections et pendant une période suffisante avant la relaxation de l’accouchement.

Le document adopté par l’exécutif communautaireavertit également les capitales qu’avant d’assouplir la situation actuelle, elles doiventque leurs systèmes de santé respectifs ont une capacité suffisante pour absorber l’augmentation prévisible dans les cas où les mesures restrictives commencent à être levées.

LeLes recommandations de Bruxelles préconisent également un départ en plusieurs phases, distancié dans le temps, afin que les autorités puissent réagir si les infections se déclenchent à nouveau. Pour cette raison, il demande qu’ils soient lancés à l’échelle “locale” et étendus géographiquement ultérieurement.

Dans ce sens,Von der Leyen a été francavertissant que la réouverture de l’espace Schengen – une douzaine de pays de l’UE ont fermé leurs frontières intérieures, dont l’Espagne – ne doit pas être l’une des premières mesures, mais plutôt une étape atteinte “à long terme” .

“Premierla sécurité doit être garantie au niveau de la santépuis, petit à petit, lentement mais sûrement, aller au-delà du niveau commercial et industriel et reprendre la normalité de la vie publique des citoyens “, a expliqué le chef de l’exécutif communautaire, interrogé sur le transit entre pays voisins .

“Prudence”

Pour cette raison, a insisté le conservateur allemand, il faut que les gouvernements européens agissent avec «prudence» et combattent par tous les moyens la propagation de Covid-19 jusqu’à ce que le niveau de contagion «tombe le plus possible», puis réfléchissent à inverser le confinement «petit à petit».

“Nous devonscombattre le virus d’abord sur le long terme, et je veux dire sur le long terme, rouvrir les frontières petit à petit. Premièrement, à court terme, il faut essayer de l’empêcher de se propager car il le fait pour qu’au final, à long terme, l’espace Schengen puisse retrouver toute sa force “, a-t-il expliqué.

Von der Leyen a déjà essayé la semaine dernière de présenter ce‘feuille de route’Mais sa proposition a été ralentie par l’inconfort de plusieurs capitales, dont Madrid et Rome, qui ont vu l’annonce se précipiter et craignaient que cela envoie le mauvais message à la porte des vacances de Pâques, alors que dans ces pays il y avait encore un confinement sévère.

Ainsi, Von der Leyen a insisté sur son apparence qu’il appartient aux pays de prendre les décisions mais que la coordination est nécessaire pour rendre la sortie effective, notamment en tenant compte de la situation dans les pays voisins, pour éviter un retournement sérieux. aller de l’avant en raison du manque de coordination.

Notification préalable

En fait, le document souligne que les États membres doivent “notifier” à la fois l’exécutif communautaire et le reste des partenaires de l’UE de leurs mesures d’assouplissement avant de les mettre en pratique et “tenir compte de leurs opinions”.

“Les bons voisins se parlent, il faut donc aller pas à pas pour lever les mesures“a défendu Von der Leyen, qui a souligné que le retour à la normalité ne sera pas” une fois pour toutes “, mais le résultat d’une stratégie progressive.

La pandémie en Europe a déjà laissé près de120 000 décédés et plus de 800 000 infectés, selon les dernières données fournies par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Tous les États membres ont imposé des mesures restrictives de taux et de gravité différents, et la moitié d’entre eux ont décrété l’état d’urgence et fermé leurs frontières intérieures.

Pour cette raison, la Commission estime à présent qu’il est nécessaire de coordonner les plans de sortie pour éviter que le manque de compréhension conduise à des “effets secondaires négatifs” et avertit qu’ils doivent prévaloir “critères scientifiques et placer la santé publique au centre“même si les décisions ont un impact inévitable sur le plan économique et social.

Mesures d’accompagnement

L’exécutif communautaire attend également des capitales qu’ellesMesures d’accompagnement à l’assouplissement de l’internementPar exemple, étendre la portée des tests et harmoniser la méthodologie de ces tests, ainsi que renforcer la capacité des systèmes de santé à prendre en charge les patients.

Il souligne également la nécessité d’homogénéiser les données afin de mieux retracer la propagation de la pandémie et de pouvoir identifier les contacts des personnes infectées, par exemple avec l’utilisation d’applications mobiles.

.