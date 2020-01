L’UE prévoit de renforcer ses règles antitrust et d’encourager le franchissement des données

BRUXELLES, 25 janvier (.) – L’UE prévoit d’adopter des règles antitrust plus protectionnistes et d’encourager les entreprises à partager des données dans le cadre d’une révision de leur politique industrielle visant à donner aux entreprises européennes un plus grand avantage sur les marchés mondiaux, selon un document de stratégie consulté par ..

Préparée par la Commission européenne, la stratégie, qui devrait être publiée en mars, prévoit également une utilisation plus sévère des instruments de défense commerciale contre les entreprises qui sont censées tirer des avantages illégitimes de subventions étrangères.

“Notre vision ne cherche pas à protéger les secteurs non concurrentiels ni à promouvoir des politiques protectionnistes. (…) En même temps, l’UE ne peut pas être complaisante avec des pays tiers ou des entreprises qui sapent une concurrence loyale du marché unique sur les marchés mondiaux. “dit le document.

“Cette stratégie définit les contours d’une nouvelle politique industrielle forte qui permettra à l’UE de rester une puissance économique mondiale”, a-t-il ajouté.

De nombreux pays et entreprises de l’UE ont demandé à Bruxelles d’adopter une politique industrielle plus ambitieuse et stratégique, se plaignant que des tiers puissent bénéficier du marché libre européen sans être soumis aux mêmes règles.

Cet argument a été utilisé par le groupe allemand Siemens et son rival français Alstom dans leur tentative ratée l’année dernière d’obtenir l’approbation de l’UE sur les politiques antitrust pour créer un leader ferroviaire européen.

Dans le cadre de ce nouveau projet, la Commission évaluera et réexaminera les règles de concurrence de l’UE afin de s’assurer qu’elles correspondent à leur objectif et qu’elles contribuent à maintenir une industrie européenne forte sur les marchés nationaux et dans le monde.

Compte tenu de la puissance économique croissante des données, la nouvelle politique prévoit la mise en place d’un cadre juridique pour faciliter l’utilisation, l’accès et l’échange de données dans le but d’amener les entreprises à adopter l’intelligence artificielle et la technologie. chaînes de blocs ou technologie blockchain.

Il encouragera également davantage de «Projets importants d’intérêt européen commun» (IPCEI), basés sur le succès d’un projet de batterie de 8 000 millions d’euros auquel ont participé sept pays de l’UE et 17 entreprises européennes. approuvé l’an dernier.

Des alliances de ce type sont prévues autour des technologies de l’hydrogène propre et des industries bas carbone, ainsi qu’en microélectronique, selon le document consulté par ..

L’UE met en garde les gouvernements étrangers contre le soutien injuste de leurs entreprises dans leur nouvelle stratégie, tout en restreignant l’accès à leurs marchés, montrant leur volonté d’utiliser les outils existants ou d’en créer de nouveaux si nécessaire, ainsi que renforcer les contrôles douaniers.

“L’UE mettra en œuvre tous les outils pertinents, y compris l’élaboration de normes, de normes, d’instruments financiers internationaux, d’accords commerciaux, de marchés publics et de droits de propriété intellectuelle pour tirer parti de ses atouts et avantages”, indique le document.

(Édité par Helen Popper; Traduit par Darío Fernández dans l’écriture de Gdansk)