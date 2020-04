L’UE recherche un accord minimum et pacte le fonds de reconstruction

Combien d’argent le futur Fonds européen pour la relance économique doit-il contenir? Comment le répartir entre les pays touchés par le Covid19? Par le biais de prêts ou de subventions? Entre quels secteurs et pays? Ce sont quelques-unes des questions qui n’ont toujours pas de réponse et ne seront probablement pas répondu ce jeudi, au cours de laquatrième sommet en sept semaines organisé par les chefs d’État et de gouvernement de l’UEpar visioconférence depuis le début de la pandémie. Cette nomination est cependant essentielle pour que les dirigeants européens expriment une fois pour toutes leur engagement politique en faveur d’unplan d’investissement européenet donner un mandat “aussi clair et puissant” à la Commission européenne pour présenter une proposition dans les meilleurs délais.

L’exécutif qui dirigeUrsula von der LeyenDepuis des semaines, il élabore un plan de choc pour relancer l’économie européenne en pensant à un certain nombre: mobiliser 1,6 billion d’euros au cours des trois prochaines années, par l’émission de dette communautaire etCadre financier pluriannuel (CFP)pour la période 2021-2027 comme levier pour obtenir des ressources sur les marchés. L’idée de Bruxelles d’augmenter la capacité financière disponible et d’obtenir ce financement supplémentaire est de porter le plafond de dépenses maximal à près de 2% du revenu national brut (actuellement 1,23%) afin d’améliorer la capacité de la Commission. pour lever des fonds à faible taux d’intérêt.

Une approche totalement ouverte pour le moment et qui pourrait être mise sur la table dès le 29 avril prochain, une fois qu’elle aura reçu les directives des dirigeants européens ce jeudi. Tout dépendra des conclusions de la “discussion stratégique” que les Vingt-sept tiendront à partir de trois heures jeudi après-midi, même si ce sera unepremière discussion qui nécessitera de nouvelles réunions. “Théoriquement, c’est une idée viable mais nous verrons pourquoi elle requiert non seulement l’unanimité mais aussi la ratification des parlements”, détiennent des sources diplomatiques sur la modification des ressources propres de l’UE. Les mêmes sources reconnaissent qu’un accord avant juin ou juillet sera difficile, non seulement parce queil n’y a toujours pas de consensus sur la façon dont le fonds devrait êtremais en raison de l’incapacité des dirigeants de l’UE à se rencontrer et de la difficulté de “négocier à distance”.

Un fonds “puissant” et “urgent”

À ce stade, presque personne ne conteste qu’il faudra un puissant fonds de récupération, doté d’une capacité d’incendie «importante», pourrelancer l’économie européenne– bien que certains pays comme les Pays-Bas considèrent qu’il est tôt pour mettre des chiffres sur la table – ni que la situation est de la plus haute urgence car“la crise à venir sera énorme et ne doit pas être sous-estimée”, soutiennent les mêmes sources. Le point de départ de certains pays et d’autres, du groupe des soi-disant frugaux – Hollande, Autriche, Danemark et Suède – qui défendent un budget le plus austère possible, ou des amis de la cohésion – Espagne, Italie, Portugal ou France – Mais ce n’est pas la même chose, bien que les tensions vécues lors du dernier Eurogroupe, lorsqu’il a fallu deux jours pour fermer le triple filet de sécurité, semblent avoir disparu.

“L’ambiance dans les contacts a été bonne”, selon des sources proches du président du Conseil européen,Charles Michel, qui a organisé lundi dernier une réunion préparatoire à laquelle ontGiuseppe Conte(Italie),Emmanuel Macron(France),Angela Merkel(Allemagne),Mark Rutte(Pays-Bas) etPedro Sánchez(Espagne) qui a servi à retrouver le ton perdu. C’est précisément ce jour-là que l’Espagne a distribué une proposition aux autres partenaires européens qui préconise la création d’un fonds de recouvrement de 1,5 milliard d’euros, financé par l’émission de dette perpétuelle, et qui accorderait des subventions, et non des prêts remboursables, à pays touchés par covid19 à partir de 2021.

La dette perpétuelle entre en collision avec le Nord

“Les possibilités dereconstruction de l’Espagnedépendra de l’existence d’un grandplan de reconstruction en Europe. Nous sommes allés au Conseil européen avec une proposition pragmatique, efficace et essentielle qui démontrerait la réelle intention de l’UE d’agir avec une réelle portée “, a défendu Sánchez ce mercredi au Congrès. Son plan pourdette perpétuelle et transferts de fonds perdusCependant, il a peu de chances de voler. “Ce serait génial, mais ça ne volera pas. Il suffit de 10 minutes au Coreper (réunion des ambassadeurs permanents) pour le réaliser. Les pays nordiques ne l’accepteraient jamais”, disent des sources de l’un des pays “amis”.

“Il y a des mots difficiles à avaler et la” dette perpétuelle “est une chose très difficile à accepter pour certains États membres” mais “je pense que l’idée de prêts à long terme (remboursables) a de bonnes chances”, expliquent d’autres sources à propos de la discussion entre prêts et subventions.“Nous avons besoin de prêts et de subventions. Il y aura les deux.”, ajoutent-ils, soulignant l’importance d’éviter la fragmentation du marché intérieur et de parvenir à un accord permettant une action rapide. Au-delà de la reprise, le sommet des dirigeants, auquel ils assisteront égalementChristine Lagarde (BCE) et Mário Centeno (Eurogroupe),Il approuvera également le plan d’urgence d’un demi-milliard d’euros convenu par l’Eurogroupe le 9 avril pour répondre à la crise à court terme et invitera l’Eurogroupe à rendre les trois nouveaux outils opérationnels le 1er juin.

