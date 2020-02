L’UEM apprend à prendre soin … et à prendre soin d’elle-même | Couverture

“Fils, merci beaucoup mais je ne pars pas.” La phrase vient, lentement, avec amour, de la bouche d’une femme plus âgée. Il l’écoute devant un militaire UME déconcerté après lui avoir demandé de quitter sa maison au risque d’être renvoyé par les flammes.

Tremblements de terre, incendies, inondations et chutes de neige. Ce sont des situations qui mettent à bout ceux qui les souffrent et qui, comme ces militaires, essaient d’aider. C’est pourquoi un groupe de psychologues leur enseigne des techniques pour prendre soin des autres dans ces moments … et pour prendre soin des expériences qu’ils ont vécues.