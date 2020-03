La compagnie aérienne Lufthansa et ses filiales suspendent une grande partie de leurs vols vers l’Italie et l’Asie en raison de la forte propagation du coronavirus et réduisent la fréquence des vols en Allemagne.

Après avoir annulé des vols vers la Chine jusqu’au 24 avril, Lufthansa, la compagnie aérienne suisse Swiss et Austrian Austrian Airlines suspendent une partie de leurs vols en mars et avril vers l’Italie, Hong Kong et la Corée du Sud.