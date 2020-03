Lui ou COVID-19? Le SAR explique le genre du coronavirus

Depuis le coronavirus (COVID-19) apparu avait toujours été appelé par l’article masculin; Cependant, après les questions du les utilisateurs de réseaux sociaux, la Académie royale espagnole (RAE) est sorti de l’isolement pour préciser que le sexe du virus est féminin.

Oui, bien que les internautes, les médias, les politiciens et les experts aient fait coronavirus comme «COVID-19», car le terme faisait référence à le virus, la RAE a expliqué qu’il devrait être appelé correctement «COVID-19».

“Si l’on suppose la maladie du nom tacite, la plus appropriée serait son utilisation féminin (COVID-19), mais son utilisation est plus fréquente car masculin (COVID-19) en raison de l’influence du genre coronavirus et d’autres maladies virales (Zika, Ebola …), qui prennent le nom de virus ce qui les cause », explique le Académie.

Est-ce “COVID-19” ou “COVID-19”?

Si le nom “maladie” est supposé, son utilisation en tant que féminin (“le COVID-19”) serait la plus appropriée, mais son utilisation en tant que masculin (“le COVID-19”) est plus fréquente en raison de l’influence sexuelle du “coronavirus”. et celle d’autres maladies virales.

– Le garçon des lettres (@elchicoletras) 23 mars 2020

En outre, il a été conseillé de désigner l’infection comme pandémie mondiale, bien qu’il puisse sembler redondant; cependant, de cette manière, l’ampleur de l’étendue de la maladie est «soulignée ou déterminée».

Il convient de mentionner que le terme coronavirus pas encore dans la dernière mise à jour du Dictionnaire de la langue espagnole, mais il a déjà été proposé pour étude et incorporation ultérieure.

Avec des informations de RAE

Vous pourriez également être intéressé par:

Les États-Unis deviennent le pays avec le plus de cas de coronavirus dans le monde

Des photos surprenantes d’un coronavirus attaquant une cellule révélées

Un garçon annule sa fête pour la mise en quarantaine, mais des amis le défilent et lui jettent des cadeaux (VIDEO)