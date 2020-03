Luis Alfonso Mendoza, acteur mexicain qui a donné la voix à Sheldon Cooper et Gohan, est décédé

Luis Alfonso Mendoza, Doubleur mexicain qui a donné la parole à de grands personnages comme Gohan dans Dragon Ball Z, Bugs Bunny dans Looney Tunes, ou Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory, sont décédés samedi soir, à 55 ans.

«Il y a quelques jours à peine, nous avons ri avec mon regard naufragé et aujourd’hui tu n’es plus Luis Alfonso … Quelqu’un me l’explique …! Heureusement, vous restez dans le cœur avec vos rires et vos blagues et les souvenirs de tant d’années … Hier a été une journée très triste », a écrit Mario C. Castañeda, la voix de Goku dans Dragon Ball, sur Twitter.

Eduardo Garza, doublant l’acteur de Krillin dans l’anime d’Akira Toriyama, a également confirmé l’actualité sur les réseaux sociaux.

«C’est horrible de donner ce genre d’informations et je suis la meilleure personne pour le faire, mais en fait Aujourd’hui, mon cher Luis Alfonso Mendoza est décédé, grand acteur du doublage. Nous en avons eu un autre gros. Repose en paix », a-t-il rapporté sur Twitter.

Selon les premières versions, l’acteur serait décédé dans une fusillade au cours de laquelle sa femme, Lourdes Adame, et son beau-frère ont également perdu la vie. Les événements se sont produits dans le quartier de Portales, à Mexico.

Information en développement