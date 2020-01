Luis D’Elía a critiqué la position de Felipe Solá sur le Venezuela: “C’était malheureux et Alberto Fernández a fait un geste compensatoire”

Le leader social Luis D’Elía, détenu pendant un an à la prison d’Ezeiza pour la prise du poste de police 24 de La Boca, a remis en cause la position du chancelier Felipe Solá sur les irrégularités au Parlement du Venezuela et les mesures mises en œuvre par le régime de Nicolás Maduro contre Juan Guaidó.

«La situation vénézuélienne est très complexe. Alberto Fernández s’est rendu compte que les déclarations de Solá étaient malheureuses et il a immédiatement fait un geste compensatoire, comme retirer la reconnaissance que (Mauricio) Macri avait donnée à l’ambassadeur de Guaidó (Elisa Trotta) », a analysé D’Elía dans des déclarations à la radio. Avec vous.

Au cours du week-end dernier, le gouvernement, par une déclaration signée par le chancelier, a répudié les incidents au Venezuela qui ont abouti à l’élection frauduleuse du député Luis Parra à la présidence de l’Assemblée nationale du Venezuela. “Les actes de harcèlement subis par les députés, les journalistes et les membres du corps diplomatique sont inacceptables pour la coexistence démocratique lorsqu’ils tentent d’entrer dans les locaux de l’Assemblée nationale, pour élire les nouvelles autorités de son conseil d’administration”, a indiqué le texte. signé par Solá.

Quelques heures plus tard, à la diffusion du communiqué, le gouvernement a décidé de retirer les pouvoirs à l’ambassadeur Elisa Trotta Gamus qui a répondu à Buenos Aires à Guaidó. De cette façon, et au-delà de la critique, Alberto Fernández a ratifié sa décision de reconnaître Nicolás Maduro comme le seul président vénézuélien.

La décision a été expliquée dans «la situation irrégulière de Trotta en Argentine“, qui s’est installé dans le pays”pas de passeport diplomatique“, Dans le cadre d’une mission qui”n’est pas conforme à la Convention de Vienne»Et sous les ordres d’un président (Guaidó) qui Il n’est pas reconnu par la direction de Fernández.

«Lorsque j’ai été nommé par le président Guaidó en tant que représentant de l’Assemblée nationale en Argentine, c’était dans l’intention de renforcer la coopération internationale pour le sauvetage de la démocratie au Venezuela et pour aider les dizaines de milliers de compatriotes qui font la vie ici. Les deux tâches sont exécutées depuis 2019 et nous continuerons de les exécuter », a déclaré Trotta dans un communiqué.

Après la décision du gouvernement argentin, Trotta a ajouté: “Nous sommes ouverts à toutes sortes de conversations et de dialogues qui peuvent naître avec le gouvernement dans le but de contribuer au rétablissement de la démocratie au Venezuela et de servir les familles vénézuéliennes qui résident dans ce pays”. “Nous espérons que l’Argentine continuera de dénoncer les violations des droits de l’homme au Venezuela», A-t-il dit.

D’Elía est l’un des leaders de Kirchner qui défend le plus Maduro. De plus, le gouvernement Chavista, par le biais de son ambassade en Argentine, a reconnu le parti Miles, créé par le leader social. «Aujourd’hui, alors que le Venezuela est attaqué par une campagne brutale de direction de l’empire américain et qui vise à créer les conditions d’une intervention militaire dans notre pays, des expressions de soutien comme la vôtre nous encouragent à poursuivre la révolution bolivarienne et la construction de une grande patrie libre et souveraine. »

Davantage de critiques contre Solá, le chef du piquetero a félicité le président Alberto Fernández, considérant que «il roule bien“Le gouvernement dans son premier mois de gestion, notamment” à cause de la situation de chaos laissée par le macrismo “.