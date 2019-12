Luis D’Elía demande également à sortir de prison: "Ils peuvent me donner le domicile"

De la prison fédérale d'Ezeiza, où il est détenu depuis plus de 10 mois pour la prise du commissariat de police 24 de La Boca, après la mort de Martín Cisneros, l'ancien sous-secrétaire chargé des terres pour l'habitat social du Kirchnerisme et chef piquetero Luis D ' Elía a évoqué sa situation procédurale et n'a pas exclu qu'il y aura bientôt des nouvelles sur la possibilité de sortir de prison.

S'adressant à El Destape Radio, le leader social a déclaré: "Pour les problèmes de santé, ils peuvent me donner le domicile." À cet égard, il a expliqué que ces derniers jours, il avait effectué une série d'études cardiologiques et que deux emphysèmes pouvant provoquer une mort subite avaient été détectés. «J'ai trois pontages et je suis diabétique insulinodépendant, je ne devrais pas être en prison. Ces études ont la Cour et ces jours-ci vous devez décider. Bientôt, nous aurons des nouvelles »at-il ajouté.

D’Elía, emprisonné pour avoir pris le poste de police 24 de La Boca en 2004, après le meurtre du leader social Martín Cisneros, prétendument aux mains des officiers de cette section, a confirmé que, si des événements similaires se répétaient, "Je ferais la même détermination".

Le piquetero, qui a passé son deuxième Noël derrière les barreaux, a déclaré qu'il faisait face à un procès complètement arbitraire. «Ils m'ont inculpé de huit crimes, ils m'ont abaissé de sept puis ils m'ont retranché quatre ans de peine», a déclaré et affirmé que le Conseil de la magistrature "Mettez votre pantalon et faites ce que vous avez à faire".

Concernant sa situation procédurale, l'ancien responsable a dénoncé les poursuites judiciaires à son encontre et a rappelé que si "des hommes d'affaires partent et des politiciens partent", les dirigeants sociaux restent emprisonnés. «Plus de 25 Mapuches sont emprisonnés. Tant qu'il y aura des prisonniers politiques, tout cela sera un vrai scandale. »conclut-il.

Luis D´Elía est l'un des anciens responsables gouvernementaux de Cristina Kirchner qui sont toujours en prison, après la libération de Roberto Baratta, l'ancien ministre du Plan de Julio de Vido, entre autres.

Outre D´Elía, l'ancien vice-président Amado Boudou, les anciens secrétaires des transports Ricardo Jaime et Juan Pablo Schiavi, et l'ancien directeur des douanes Edgardo Paolucci ont passé les vacances en prison. Tous ont été condamnés lors d'un procès oral.