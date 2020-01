Lumières et ombres sur le tapis rouge des Feroz Awards | personnes

Les Feroz Awards sont devenus une nouvelle passerelle dans laquelle les actrices et les acteurs font leur apparition stellaire, alors Penelope Cruz a brillé dans le plus pur style Coco Chanel et Asier Etxendia a osé dans un costume fleuri blanc et bleu. Lumières et ombres une nuit où les hommes risquaient davantage.

Dans la septième édition des Feroz Awards, qui s’est tenue dans le théâtre de l’auditorium municipal de la ville d’Alcobendas (Madrid), certaines tendances ont été observées: transparents, strass, paillettes, plumes, grands arcs et motifs à l’esthétique gothique.