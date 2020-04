L’UNICEF et l’OMS annoncent un fonds de réponse à la pandémie de solidarité

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont annoncé l’appel historiqueCovid-19 Solidarity Response Fund, pour lutter contre les effets dévastateurs des coronavirus.

Ce fonds, selon ses créateurs, est destiné à“faciliter une réponse mondiale sans précédent“dans la lutte contre la maladie.

Dans le cadre de l’accord, une première partie des ressources financières du Fonds, qui s’élève actuellement à plus de 127 millions de dollars, ira à l’UNICEF pour son travail avec les enfants et les communautés vulnérables du monde entier. “La maladie de Covid-19 est une pandémie sans précédent qui nécessiteextraordinaire solidarité mondiale pour répondre d’urgence“a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebeyesus.

<< Je suis heureux que l'UNICEF ait rejoint le Fonds de réponse solidaire. Fort de sa vaste expérience dans la collecte de fonds et la mise en œuvre de programmes,cette alliance nous aidera à travailler en étroite collaboration pour sauver des vies“at-il ajouté.

L’argent recueilli grâce au fonds sera utilisé, entre autres, pour former et équiper les communautés et les agents de santé afin de prévenir, détecter et traiter la maladie, et aidera les pays à accroître leur capacité de soins de santé et à atténuer son impact social, en particulier sur les femmes, les enfants et les groupes sociaux vulnérables.

En tant qu’allié clé de cet effort commun,L’UNICEF dirigera les efforts d’urgenceveiller à ce que les familles et les communautés des pays les plus vulnérables soient pleinement impliquées dans la riposte et aient accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, ainsi qu’à d’autres mesures de prévention et de contrôle des infections.

L’UNICEF a égalementveillera à ce que les enfants, les soignants et les services de première ligne, comme les travailleurs sociaux, les enseignants et les agents de santé reçoivent, grâce à leurs vastes programmes de sensibilisation communautaire et de pays,soutien à travers un guide basé sur des preuves. “Il s’agit d’une urgence extraordinaire qui nécessite une réponse extraordinaire, et nous avons besoin de toutes les mains: individus, entreprises, fondations, gouvernements et autres organisations à travers le monde”, a déclaré Henrietta Fore, Directrice générale de l’UNICEF.

LaL’OMS recevra sa part des fonds pour suivre la propagation du virus, évaluer les lacunes et les besoins, équiper les agents de santé de première ligne d’un équipement de protection individuelle et garantir la disponibilité des outils de laboratoire.

L’UNICEF, pour sa part, s’efforcera de faire en sorte que les enfants et les familles du monde entier soient équipés de toutes les informations factuelles et des dernières directives de l’OMS, ainsi que des informations locales pertinentes pour se protéger de la propagation de la maladie.

