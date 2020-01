L’Union bat Argentinos Juniors dans sa tentative de défendre la pointe du tournoi

En l’absence de seulement 7 matchs, le leader Argentin Juniors met en jeu sa direction du Super ligue sur son excursion à la maison de Union de Santa Fe. Le match se joue à l’Estadio 15 de Abril, avec arbitrage par Andrés Merlos et télédiffusion par TNT Sports.

El Bicho, avec 30 unités, commande les actions avec River (il a battu Independiente dans son match en attente), mais Boca et Lanús n’apparaissent qu’à une seule unité. Un pas derrière Velez apparaît.

Ceux de La Paternal ont réussi à conserver leur entraîneur Diego Dabove (il a prolongé son lien jusqu’en juin 2022) et l’attaquant Gabriel Hauche, tous deux prétendus par le Racing Club. En outre, il a obtenu le retour d’un fils prodigue de l’institution, comme Matías Caruzzo, qui a rompu son lien avec Rosario Central.

Les autres incorporations du leader ont été le retour de Kevin Mac Allister, le jeune Thiago Nuss, Tomás Andrade, Edwar López et Agustín Aleo.

Tatengue, quant à lui, ne fait pas un bon tournoi. Avec seulement 20 unités en 16 présentations, il est classé 17 au classement. Ceux dirigés par Leonardo Carol Madelón ont subi les venues de Maximiliano Cuadra (Gymnastique La Plata), Darío Bottinelli (Almagro), Juan Cavallaro (Tigre), Nelson Acevedo (Défense et justice) et Damián Martínez (Rosario Central). De plus, Seattle Sounders de la MLS paiera la clause de résiliation du colombien Yeimar Gómez Andrade.

Cependant, ils se sont réarmés avec les arrivées de Javier Cabrera (ville de Melbourne), Sebastián Assis (Cerro Largo de l’Uruguay), Fernando Elizari (Dorados de México), Mauro Luna Diale et Marcelo Cañete (Boca).

Union: Sebastián Moyano; Brian Blasi; Jonathan Bottinelli, Franco Calderón, Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio, Jalil Elías, Javier Méndez, Federico Milo; Walter Bou et Franco Troyansky. DT: Leonardo Madelón.

Juniors argentins: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Elías Gómez; Francis Mac Allister, Matías Romero, Iván Colman; Gabriel Hauche, Santiago Silva et Damián Batallini. DT: Diego Dabove

Arbitre: Andrés Merlos.

Télévision: TNT Sports