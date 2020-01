L’Union européenne prévoit des sanctions contre Luis Parra et d’autres dirigeants de Chavez pour “intimidation” de députés au Venezuela

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a exprimé jeudi la volonté du bloc d’adopter des sanctions contre les responsables de l ‘”intimidation” des députés à l’Assemblée nationale du Venezuela, tout en réitérant son soutien à Juan Guaidó en tant que président.

“Les membres de l’Assemblée nationale doivent pouvoir exercer leur mandat … sans intimidation ni représailles”, a déclaré Borrell dans un communiqué au nom de l’Union européenne (UE) sur la tentative d’empêcher la réélection de Guaidó comme chef de la caméra

L’ancien ministre espagnol des Affaires étrangères a déclaré que “l’UE est prête à commencer à travailler pour appliquer des mesures spécifiques contre les personnes impliquées dans la violation de ces principes et droits”, sans nuire au peuple vénézuélien, “gravement touché par la crise”.

Le Venezuela est devenu en 2017 le premier pays d’Amérique latine sanctionné par l’UE qui, depuis lors, a imposé un embargo sur les armes, ainsi que des sanctions contre 25 responsables vénézuéliens pour “détérioration de l’état de droit, de la démocratie et des droits de l’homme”.

Le dernier avertissement intervient après que les forces de l’ordre ont empêché Guaidó d’entrer au Parlement dimanche pour sa réélection à la présidence de la chambre, Luis Parra, un adversaire rival, avec le soutien de Chavista, s’est plutôt proclamé.

Guaidó a finalement réussi à jurer mardi en tant que “président en charge” du Venezuela à la tête de l’Assemblée nationale, après avoir été réélu chef parlementaire avec les voix d’une centaine de députés de l’opposition dans les locaux d’un journal.

“L’UE considère que la session de vote qui a conduit à l’élection de Luis Parra” n’est pas légitime “et” exprime son plein soutien à Juan Guaidó en tant que président de l’Assemblée nationale “, A ajouté Borrell, conformément à une déclaration faite peu de temps avant le Groupe de contact international sur le Venezuela.

Le leader européen a souligné l’engagement de l’UE à aider à trouver une solution à la crise “par des élections présidentielles libres et équitables” et a exhorté “tous les acteurs” à s’engager pour une “solution pacifique et démocratique”.

La présidence du Parlement est essentielle pour Guaidó qui, en 2019, après avoir été nommé chef de l’Assemblée législative, s’est proclamé président par intérim du pays. Une demi-centaine de pays l’avaient reconnu.

Guaidó tente maintenant de récupérer le pouvoir de convocation dans ses tentatives de déposer le gouvernement de Nicolás Maduro avec des appels aux assemblées de citoyens, après des mois pendant lesquels il n’a pas pu rééditer les manifestations massives du début de 2019.