L’Union européenne tente de faire la médiation et de faire pression pour refroidir la crise entre les États-Unis et l’Iran

Par Luke Baker, John Irish et Robin Emmott

LONDRES / PARIS / BRUXELLES, 7 janvier (.) – L’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France tentent de maintenir en vie les pourparlers avec l’Iran sur l’accord nucléaire qu’ils ont signé en 2015, même si Téhéran a rompu l’accord après la mort des États-Unis Votre principal commandant militaire.

L’Iran a déclaré dimanche qu’il abandonnerait les limites de son enrichissement d’uranium, violant encore l’accord conclu avec six grandes puissances, dans sa première réponse officielle à l’assassinat de Qassem Soleimani, lors d’une attaque de drones à l’aéroport de Bagdad .

L’Iran n’ayant pas précisé jusqu’où irait l’enrichissement et a réaffirmé sa coopération avec les inspecteurs de l’ONU surveillant son activité nucléaire, les responsables de l’Union européenne ont trouvé des éléments encourageants dans la déclaration et la marge pour réduire les tensions.

Vendredi, les ministres des affaires étrangères de l’UE tiendront une réunion d’urgence à Bruxelles pour discuter des moyens de sauver l’accord sous la pression si nécessaire, une étape qui pourrait conduire à la réimposition des sanctions de l’ONU à Téhéran.

“L’accord est presque mort, mais nous ferons tout notre possible pour freiner et contenir la pente de prolifération (nucléaire) qui a été prise et essayer de sauver ce qui peut être sauvé”, a déclaré un diplomate européen.

Un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré que l’accord conclu entre l’Iran et les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne n’était pas encore mort et qu’il y avait une communication bidirectionnelle.

“Notre objectif est toujours de sauver l’accord”, a déclaré le porte-parole. “Nous sommes en conversation.”

Comme cela s’est produit depuis que le président Donald Trump a unilatéralement retiré les États-Unis de l’accord en 2018, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne jouent le rôle de médiateurs, essayant de convaincre l’Iran de se conformer au pacte et les Américains de ne pas le faire. Ils seront trompés par Téhéran.

Dans une déclaration conjointe, après l’annonce par l’Iran de l’enrichissement, la chancelière allemande Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont déclaré qu’il était “urgent de réduire l’escalade”.

“Nous lançons un appel spécifique à l’Iran pour qu’il s’abstienne de nouvelles actions violentes ou prolifératives, et nous exhortons l’Iran à annuler toutes les mesures incompatibles avec le JCPOA”, ont-ils déclaré, faisant référence au Plan d’action global commun, le nom officiel de l’accord. .

À la suite de l’assassinat de Soleimani, qui a fait suite à une augmentation des attaques contre des cibles américaines en Irak par des milices soutenues par l’Iran, la tension dans la région est à son plus haut niveau depuis plus d’une décennie, ce qui rend difficile médiation

Ce qui aggrave la frustration des Européens, c’est qu’ils n’ont pas été avertis à l’avance de la décision de Trump de tuer Soleimani, malgré le potentiel déstabilisateur qu’il avait pour la région.

Les experts nucléaires ont interprété que la déclaration de l’Iran laisse la porte ouverte aux pourparlers. Ils ont déclaré qu’il était positif que Téhéran n’ait pas menacé d’enrichir l’uranium à une pureté fissile de 20%, un seuil critique atteint avant 2015 qui le rapprochait beaucoup plus de la concentration de 90% requise pour une bombe. Il a également déclaré qu’il autoriserait les inspections par l’agence de régulation des Nations Unies.

“C’est moins que ce qu’il aurait pu être et laisse place à des négociations”, a déclaré Mark Fitzpatrick, membre associé et spécialiste de la non-prolifération à l’Institut international d’études stratégiques. “Il est sinistre que l’Iran déclare qu’il n’y a pas de limites. Cependant, nous devons voir ce qu’il fait vraiment.”

Alors que les diplomates européens ont déclaré que la première priorité était d’éviter une escalade vers un conflit armé, ils sont préoccupés par l’imprévisibilité de l’administration Trump et conscients qu’ils n’ont pas grand-chose à offrir à l’Iran pour se conformer à l’accord nucléaire.

Dans le passé, la France a proposé des lignes de crédit à Téhéran pour atténuer la pression des sanctions américaines, et la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne ont créé un mécanisme pour le commerce humanitaire et alimentaire, mais un an plus tard, cela ne fonctionne toujours pas.

En général, ils n’ont pas été en mesure de réaliser ce que l’Iran veut vraiment rester dans l’accord: la fin des sanctions et la liberté de vendre son pétrole. Avec la mort de Soleimani, cela semble encore moins probable.

S’ils sont obligés de choisir, les Européens ont peu d’autres options pour se rallier à l’administration Trump.

En ce sens, la déclaration commune de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de la France (E3) était une ligne dure avec l’Iran et son “rôle négatif” dans la région, et ne faisait nullement référence à l’attaque américaine contre Soleimani. Le texte peut satisfaire Washington, mais il aggravera la situation avec Téhéran.

“Si vous regardez la réaction de l’E3, ils se rapprochent de plus en plus des Américains. Je ne peux pas les voir changer de voie, mais ils doivent également garder le dialogue ouvert avec l’Iran. C’est une question de temps”, a déclaré un diplomate occidental.

(Rapport supplémentaire d’Elizabeth Piper à Londres, Andreas Rinke à Berlin et Parisa Hafezi à Dubaï, édité en espagnol par Javier López de Lérida)