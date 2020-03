L’Université du Texas signale deux cas de coronavirus sur son campus

Alerte au coronavirus: L’Université du Texas, avec plus de 50 000 étudiants, a révélé qu’un professeur et un étudiant ont été testés positifs pour le coronavirus lors d’un examen effectué à l’établissement. Gregory Fenves, président de la plus grande institution académique du Texas, a assuré qu’ils espéraient que dans les prochains jours, il y aurait plus de cas positifs parmi son personnel et ses étudiants. Greg Abbott, gouverneur du Texas, a publié la Déclaration d’État de catastrophe sanitaire d’urgence et ordonné la fermeture des écoles, des restaurants, des gymnases, des bars et des églises pendant deux semaines.

L’Université du Texas (UT) a révélé qu’un enseignant et un étudiant ont été testés positifs pour le coronavirus.

Gregory Fenves, président de l’UT, a déclaré dans un communiqué que le professeur Brent Iverson et l’un de ses étudiants avaient été testés positifs pour le coronavirus lors d’un test qui était régulièrement effectué le mercredi 18 mars 2020 sur le campus. collège au centre-ville d’Austin.

L’information déclenche des alarmes dans la capitale du Texas, car les UT Longhorns sont la plus grande maison d’étude universitaire de l’État avec plus de 50000 étudiants dans divers diplômes universitaires, du baccalauréat au doctorat, dans ses bâtiments, ses salles de classe, ses jardins et ses dortoirs. sans cesse tous les jours.

Pour les autorités universitaires, il est impossible de savoir jusqu’à présent à combien de personnes le professeur Iverson et l’étudiant infecté étaient liés avant la détection du COVID-19, compte tenu de l’énormité du campus et de sa grande population étudiante, détaille l’université.

Fenves a déclaré que sur cette base, ils s’attendent à des cas plus positifs parmi leur personnel académique, administratif et étudiant dans les prochains jours et semaines.

Le nom de l’étudiant malade ne sera pas révélé par les autorités de l’université pour protéger son identité et celle de sa famille.

Iverson, un docteur en biochimie et le professeur rapporté comme souffrant de coronavirus, n’est pas n’importe quel universitaire. Il est le directeur du Département des études de premier cycle et sert des centaines d’étudiants de diverses carrières répondant à leurs besoins chaque jour.

Fenves a qualifié la situation de pandémie sur le campus de l’UT de “moment profondément troublant pour nous”.

«Je sais que beaucoup d’entre vous seront très préoccupés par votre santé et en particulier par le bien-être des personnes de votre vie et de notre communauté qui sont les plus vulnérables au virus. Gardez à l’esprit que nos employés travaillent sans relâche pour fournir un soutien à tous ceux qui en ont besoin “, a déclaré Fenves, dans une lettre à la communauté universitaire, dont MundoHispánico au Texas a une copie, les alertant de la pandémie de coronavirus. qui est venu à l’école.

L’histoire de l’UT est profondément liée à l’histoire de l’État puisqu’en 1839, trois ans après que le territoire est devenu indépendant du Mexique, un groupe de membres du Congrès de la République du Texas, alors nommée, a désigné un budget pour acheter 40 hectares de terrain. dans la capitale naissante pour la construction d’une école d’études supérieures dans ce qui s’appelait alors College Hill et qui a jeté les bases de l’université actuelle