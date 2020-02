Lupillo Rivera reçoit une proposition incorrecte dans une chambre de motel

Lupillo Rivera trouve un message tentant sur un lit Apparemment, il est dans une chambre de motel Le chanteur demande à ses disciples quoi faire

Quelques heures après l’arrivée de la Saint-Valentin, Lupillo Rivera a partagé sur son compte Instagram officiel une photographie de ce qui semble être une chambre de motel.

Sur l’image, le mot “Fuck me” formé de pétales de rose peut être vu sur le lit, en plus d’un ballon en forme de coeur rouge, à part d’autres détails.

Lupillo est très souriant et commente: «POS FAK ET !!! Quelqu’un de connu m’a invité et j’ai trouvé ce petit message … que vais-je faire? Bonne journée de …… .😂😂😂 WWW.ELREYDELOSBORRACHOS.COM #LupilloRivera #MarcandoLaLINEA @lineamusicoficial ”.

La publication, qui compte déjà plus de 40 000 likes, a fait sensation. Larry Hernández répond: “Eh bien, PÉGUELE UN BON RELIENT SARANDIADA”. Pour sa part, Golden Scorpion dit: «À l’oeuf! Prenez-en un pour ma santé !!! ”

Un disciple lui a écrit que Larry Hernández l’avait invité, à quoi Lupillo Rivera a répondu: “Allez-y! 😂😂😂 Respecte mon compagnon.”

Mais il y avait ceux à qui cette proposition ne semblait pas être une bonne idée, car ils ont dit au chanteur de ne pas le faire, que c’était un péché, alors qu’une autre personne actuelle ne l’a pas abaissé, à quoi Lupillo a répondu «ils m’ont laissé ça … Je ne le laisserais jamais comme ça. »

“Pensez-vous que Pedro Infante ou quel pet, car il bout, avec tout ce que vous voulez et vous pensez que vous êtes Playboy, vieil homme chaud”, a écrit un utilisateur à Lupillo Rivera.

Certains de ses fans lui ont écrit que, espérons-le, c’était Belinda: «Cliquez belipop, vous ne le vouliez pas!» ou même Monica Noguera, et ce qui est sur le lit, ce sont les pétales de rose que Lupillo lui a donnés il y a quelques jours.

Rien qu’en juillet de l’année dernière, Lupillo Rivera s’est séparé de Mayeli Alonso après 12 ans de mariage, au cours desquels ils ont procréé deux enfants. À ce jour, les raisons de la séparation du couple sont inconnues.

Mais ce qui a toujours été un secret de polichinelle, et confirmé plus tard par Lupillo lui-même, était la relation qu’il avait avec l’actrice et chanteuse Belinda, qui a dit qu’il n’avait jamais autant aimé quelqu’un.

Dans une interview qu’il a accordée pour le programme YouTube Chisme No Like, Lupillo a déclaré avoir rencontré Belinda sur le programme La Voz México le 27 mars 2019, et le 27 août, c’était la fin: «Cela faisait cinq mois et c’était une femme qui J’aimais follement. “

De plus, il a assuré que cette relation lui avait laissé un excellent apprentissage: «Aimer une femme comme jamais auparavant».

«C’était une femme que je voulais vraiment et qui honnêtement aurait abaissé le ciel et les étoiles. Je n’ai jamais autant aimé une femme, c’est aussi simple que ça, je n’ai pas à craquer. Je l’ai toujours protégée, de toutes choses, j’ai toujours parlé super bien d’elle, jamais mauvaise d’elle et je la protégerai toute ma vie. C’est la plus belle femme que j’aie jamais rencontrée de ma vie », a-t-il déclaré.