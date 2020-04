L’Uruguayen qui a partagé le vestiaire avec Raúl et Xavi et des exercices sur Twitter | Sports

Tout en s’entraînant à la maison et en enseignant à ses followers sur Twitter à faire des exercices, l’entraîneur physique uruguayen Alejandro Valenzuela en profite pour rendre hommage aux joueurs avec lesquels il a partagé des costumes. Deux d’entre eux l’ont ébloui: Raúl González et Xavi Hernández.

D’une carrière qui l’a mené à travers l’Arabie saoudite, l’Argentine, le Brésil, le Qatar, l’Équateur, le Mexique et le Paraguay, l’Uruguayen a d’innombrables anecdotes à retenir, comme ce qui s’est passé le jour où il a traversé l’Autriche avec l’ange de Madrid ou en même temps. qui a défié Néicer Reasco dans une piscine.

Il parle de tout cela lors d’une interview avec Efe depuis un bureau qu’il a chez lui, où il conserve ses trésors de football les plus précieux, dont quelque 200 maillots.

CATAR, UNE GRANDE AVENTURE

“Les joueurs sont venus dans des voitures spectaculaires”, explique Valenzuela, rappelant la Ferrari et la Lamborghini qu’il a vues au Qatar, où il a travaillé pour le club Al-Sadd et l’équipe nationale et où il a pu regarder des courses de chameaux, chasser avec des faucons et des yachts inimaginables. .

Dans l’équipe de Doha, l’Uruguayen a travaillé avec deux grands leaders du football espagnol, tels que Raúl González et Xavi Hernández.

Sur l’attaquant, l’entraîneur physique n’a aucun doute qu’il est le joueur le plus “intelligent” qu’il a dû entraîner.

“En deux ans, il n’a jamais décidé la meilleure option, la plus simple, la plus facile. Avec lui, j’ai compris que plus important qu’un muscle rapide est un cerveau rapide. Il a joué à chaque match, je lui ai rendu un hommage vidéo dans le jeu.” 1 000 de sa carrière et il m’a donné la chemise, la vérité c’est que ça m’a plu “, précise-t-il.

Avec Xavi, bien que la situation soit différente car il ne partage que des costumes pendant un mois, la pensée est similaire.

“Il est aussi extrêmement intelligent. La dernière passe manquée par Xavi a eu lieu le 5 octobre 2014”, rit-il.

Du temps partagé avec les Espagnols, Valenzuela a une anecdote avec l’Ángel de Madrid.

“Nous étions en pré-saison en Autriche et nous sommes allés en tournée. Tous nos joueurs sont allés au” shopping “, parce qu’ils aiment faire du shopping, et nous sommes allés en tournée. Là, nous allions prendre une photo et au moment où j’allais le prendre dans mes bras. Mon épaule est tombée. Raúl ne savait pas quoi faire parce qu’il ne pouvait pas le mettre “, détaille-t-il.

LE JOUEUR ÉQUADORIEN

Comme au Qatar, où il assure son retour au travail, Valenzuela a également vécu de grands moments en Equateur, pays dont il met en valeur ses footballeurs.

“Le joueur équatorien est très puissant physiquement. Tout ce qu’il a à faire, c’est de croire davantage qu’il est le plus fort d’Amérique du Sud, il doit obtenir plus de points de visite. Ils sont vraiment beaucoup plus qu’ils ne le pensent”, dit-il.

Avec la Liga de Quito, club qu’il a quitté pour rejoindre l’équipe d’entraîneurs de l’équipe uruguayenne avec Jorge Fossati, Valenzuela a remporté la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana et le tournoi local.

Là, il a aussi une anecdote amusante qui concerne l’ancien défenseur Néicer Reasco, que les surnoms uruguayens «La Pantera Asesina de Tambillo».

“Nous allons jouer Cuenca, un match difficile. Comme le match était de nuit, vous ne pouvez pas voyager et vous devez revenir le lendemain. Je lui ai dit que si nous gagnions, nous sauterions dans la piscine et il jouerait une course de natation. Je n’ai pas nagé. Lentement, je nage assez vite et j’ai dit: “Avec cette masse musculaire que vous avez, vous devez couler.” Quand nous avons commencé, il a volé dans l’eau “, se souvient Valenzuela de la défaite qu’il a subie.

HOMMAGE À SES GUERRIERS

De Reasco, comme beaucoup d’autres joueurs, l’Uruguayen a une chemise.

Au total, il y a environ 200 maillots qu’il garde dans son coin de football, dans lesquels il n’y a pas de pénurie d’équipes espagnoles telles que le Real Madrid, Barcelone, l’Atlético de Madrid, Osasuna, Cadix, Séville, Betis, Majorque, Estrémadure, Villarreal et Albacete.

En utilisant certains d’entre eux, Valenzuela a commencé à effectuer une série d’hommages aux “guerriers” qu’il a formés, publiant des vidéos sur son compte sur le réseau social Twitter, dans lesquelles il enseigne comment faire des exercices physiques avec des articles ménagers, tels que des jerrycans. d’eau, de chaises ou d’aspirateurs.

“Vous pouvez travailler avec des matériaux très simples que vous ne réalisez pas parfois”, dit-il.

De plus, garder l’esprit “aussi actif que possible” est, pour l’entraîneur physique, quelque chose de fondamental pour affronter la quarantaine de COVID-19.

Des joueurs tels que Diego Godín, Fabián Carini, Diego Lugano, Pablo García, Marcelo Zalayeta, Richard Morales, Darío Silva, Darío Rodríguez et l’Argentin Pablo Guiñazú figurent parmi les lauréats.

Il a également souligné son collègue Óscar Ortega, qui travaille aux côtés de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid.

“C’est une marque déposée en Espagne. Elle combine ce qui était auparavant la méthodologie orthodoxe avec la modernité. Actualisée et passionnée”, explique son compatriote, qu’il considère comme un rempart.

GAGNEZ ET GAGNEZ JUSTE

Avec une philosophie basée sur le triomphe, l’Uruguayen affirme que pour lui, le football “est une guerre sportive”.

Pour cette raison, il a deux phrases d’en-tête pour ses joueurs: “Il faut gagner pour vivre en paix” et “il est préférable de célébrer peu mais souvent et pas très souvent”.

Conformément à cela, il leur dit que chaque semaine, ils doivent écouter la chanson “We Are The Champions”, qu’il considère comme “l’hymne à l’athlète”, car, pour Alejandro Valenzuela, le football n’est pas une question de vie ou de mort “, c’est bien plus que cela. ”

Santiago Carbone