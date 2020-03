L’Uruguayen Rodríguez donne la victoire à Cruz Azul sur l’Amérique en Liga México

MEXIQUE, 15 mars (.) – Cruz Azul a remporté les Amériques dimanche 1-0 avec un but de l’Uruguayen Jonathan Rodríguez à la fin de la dixième journée du tournoi Clausura de football mexicain, qui sera suspendu jusqu’à nouvel ordre avant la propagation mondiale du coronavirus qui a infecté plus de 150 000 personnes et tué plus de 50 000 personnes.

Plus tôt, la Ligue du Mexique a annoncé la suspension indéfinie du tournoi masculin et féminin de première division, en plus de la promotion, en raison de la propagation mondiale du coronavirus, baptisé COVID-19, et qui au Mexique a infecté 53 personnes et causé un décès. .

Dans le match qui a clôturé la journée, qui a été joué sans public, Rodríguez a marqué le but gagnant à la 65e minute avec un tir à l’intérieur de la zone après un service envoyé par le Paraguayen Juan Escobar du secteur droit.

“Blue Machine” de Cruz Azul a pu enregistrer une plus grande victoire, mais les sages interventions du gardien Guillermo Ochoa l’ont empêchée.

L’América avait l’option la plus claire pour sauver la cravate via le coup de pied de pénalité, mais le gardien Jesús Corona a dévié le tir de l’Argentin Emanuel Aguilera à la dixième minute de la remise.

Dans les autres matches de dimanche, Atlas a gagné Toluca 3-2 sur la route avec des buts de Diego Barbosa, José Abella et du Colombien Mauricio Cuero. Pour les “Red Devils”, l’Uruguayen Leonardo Fernández a réduit le doublé.

Pendant ce temps, Santos Laguna a battu Necaxa 2-1 avec des buts de Hugo Rodríguez et de l’Uruguayen Brian Lozano. Necaxa a escompté avec tant de défenseur équatorien Félix Torres dans son propre but.

Samedi, le champion Monterrey a fait match nul 1-1 lors de sa visite à Guadalajara, et continue sans connaître la victoire du tournoi en cours. Les “Rayados” de Monterrey n’ont plus gagné depuis le 29 décembre 2019 lorsqu’ils ont battu l’Amérique aux tirs au but pour décrocher le titre du tournoi d’Apertura.

Dans les autres matches de samedi, León a battu Pumas UNAM 3-1, Tigres UANL a battu Bravos de Ciudad Juárez 3-2 et Puebla a vaincu l’Atlético San Luis 1-0 sur la route.

Vendredi, lors de matchs qui se jouaient encore avec le public, Monarcas Morelia et Tijuana ont battu Querétaro et Pachuca 4-0 et 3-2, respectivement.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco)