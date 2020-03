L’usine BMW au Mexique procédera à une fermeture programmée en cas d’urgence liée aux coronavirus

MEXICO CITY, 21 mars (.) – L’usine de BMW Group dans l’État de San Luis Potosí au Mexique commencera un arrêt prévu plus tard ce mois-ci et se poursuivra jusqu’au 19 avril initialement, a indiqué la société à . à quel moment consulté sur d’éventuelles suspensions opérationnelles dues aux effets du coronavirus.

La société a détaillé dans un communiqué vendredi que face à la situation sanitaire mondiale, elle a mis en place des actions préventives pour protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs, partenaires et visiteurs, telles que l’annulation des voyages d’affaires internationaux jusqu’à nouvel ordre et la mise en œuvre du travail à distance, entre autres. .

“Nous commencerons le 28 mars par notre grève de Pâques prévue qui durera jusqu’au 19 avril. Après cela, nous continuerons comme la situation l’exige”, a déclaré l’usine de BMW Group San Luis Potosí, ajoutant qu’il continuerait de surveiller la situation, si nécessaire, prenez des mesures supplémentaires pour préserver la santé de votre personnel.

Vendredi, le gouvernement mexicain a annoncé que le nombre de cas de coronavirus dans le pays était passé à 203 contre 168 signalés la veille, et a confirmé le deuxième décès.

(Rapport de Sharay Angulo, édité par Juana Casas)