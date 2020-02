L’utilisation de combustibles fossiles peut émettre 40% de méthane de plus que nous ne le pensions

Utilisation de rejets de combustibles fossiles

une nouvelle quantité de méthane puissant des gaz à effet de serre qu’on ne le pensait – peut-être 25 à 40 pour cent de plus, selon de nouvelles recherches. La découverte pourrait aider

les scientifiques et les décideurs ciblent comment et où les réduire

émissions de réchauffement climatique, rapportent les chercheurs le 19 février dans Nature.

La quantité de méthane libérée

provenant de sources géologiques (plutôt que biologiques) est de 172 à 195 téragrammes (billions

de grammes) par an. Ces sources géologiques de méthane comprennent non seulement le pétrole et

l’industrie du gaz, mais aussi des évents naturels tels que les suintements de gaz onshore et offshore. Des chercheurs

avait précédemment estimé que la partie naturelle de ces émissions géologiques

libéré entre 40 et 60 téragrammes de méthane chaque année, le reste

provenant de combustibles fossiles.

Mais de nouvelles analyses de plus de deux

des siècles de méthane conservé dans les carottes de glace suggèrent que des suintements naturels – à la fois

dans le passé et dans les temps modernes – envoyer beaucoup moins de méthane dans l’atmosphère

qu’une fois pensé. Cela signifie que les activités humaines modernes sont responsables de

la quasi-totalité des émissions géologiques actuelles de méthane, le chimiste atmosphérique Benjamin

Hmiel de l’Université de Rochester à New York et ses collègues concluent.

Le méthane a environ 80 fois

le potentiel de réchauffement de l’atmosphère du dioxyde de carbone – mais seulement à court

échelles de temps, car le méthane ne reste dans l’atmosphère que pendant 10 à 20 ans,

tandis que le CO2 peut persister pendant des centaines d’années. “Donc, les changements que nous apportons

à notre [methane] les émissions vont avoir un impact beaucoup plus sur l’atmosphère

rapidement », explique Hmiel.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Extraction de charbon, gaz naturel et

d’autres sources de combustibles fossiles ont fait monter les niveaux de méthane atmosphérique

20ième siècle. Ces émissions ont diminué au cours des premières années du 21

siècle. Cependant, à partir de 2007, le méthane atmosphérique a commencé à augmenter

encore une fois, et est maintenant à un niveau jamais vu depuis les années 1980.

Quelle est la cause de l’après-2007

l’accumulation de gaz n’est pas claire. Des recherches antérieures indiquent une combinaison de

activité microbienne amplifiée dans les zones humides – peut-être liée aux changements de température et de précipitations

– et plus de rots de vache

et des pipelines qui fuient (SN: 18/11/15).

Moins de méthane se dégrade également dans l’atmosphère (SN: 20/04/17).

Si les émissions de méthane

continuer à augmenter, atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’accord de Paris 2015 (SN: 11/26/19) sera difficile, dit Euan Nisbet, géochimiste

à Royal Holloway, Université de Londres, qui n’a pas participé à la nouvelle étude.

Donc, identifier la partie de la bosse de méthane qui est liée au pétrole et au gaz

l’industrie offre des possibilités de réductions ciblées.

Pour calculer le méthane d’aujourd’hui

de toutes les sources géologiques, les scientifiques doivent d’abord établir un

référence pour les émissions de méthane préindustrielles provenant de sources naturelles comme les suintements

et les volcans de boue. Une façon de distinguer les sources biologiques des sources géologiques

le méthane est en utilisant l’isotope radioactif carbone 14, une version de l’élément.

Les sources biologiques produisent du méthane avec des niveaux de carbone 14 relativement élevés, tandis que

le méthane provenant de sources géologiques a tendance à être très ancien, de sorte que le carbone 14 a

depuis longtemps décomposé.

Séparer les causes d’origine humaine

à partir de sources géologiques naturelles, les chercheurs doivent se pencher sur le passé. Donc, dans

la nouvelle étude, l’équipe s’est tournée vers le méthane conservé dans les carottes de glace du Groenland

datant de 1750 à 2013.

Avant l’industrie

Révolution, a découvert l’équipe, les émissions de méthane provenant de sources géologiques

environ 1,6 téragrammes par an en moyenne – et pas plus de 5,4 téragrammes par an à leur

plus haut. C’est un ordre de grandeur inférieur aux estimations précédentes.

Soustraire ce montant de

les émissions totales de méthane aujourd’hui, les chercheurs calculent que la quasi-totalité des

le méthane non biologique mesuré aujourd’hui, de 172 à 195 téragrammes par an, est

provenant de sources anthropiques. C’est environ 38 à 58 téragrammes de plus par

année que prévu, soit une augmentation de 25 à 40%.

“Paradoxalement, c’est

en fait une constatation pleine d’espoir », dit Nisbet. Arrêter les fuites de gaz et réduire le charbon

les émissions des mines sont des moyens relativement faciles de réduire les émissions de gaz à effet de serre,

dit. La réduction des émissions de méthane offre donc «une opportunité encore plus grande» pour

réduction globale des gaz à effet de serre.

Mais ce travail basé sur les carottes de glace est

pas encore prouvé être la technique la plus précise pour estimer la géologie naturelle

dit Stefan Schwietzke, un spécialiste de l’environnement du

Environmental Defence Fund, basé à Berlin. Les informations sur la carotte de glace sont

utile car il donne un instantané mondial immédiat des émissions de méthane, mais

“Il a le défi de l’interprétation et beaucoup d’analyses très complexes,”

Dit Schwietzke.

Mesures directes de

le méthane émis par différents suintements ou au-dessus des volcans de boue suggère beaucoup plus

émissions naturelles, ajoute-t-il. Le problème avec cette méthode, cependant, c’est que c’est

difficile de passer des mesures locales à un nombre global. “Pour vraiment

comprendre les grandeurs, ces deux méthodes doivent être réconciliées. Cela n’a pas

arrivé encore. “

Schwietzke et d’autres chercheurs

ont proposé d’utiliser la télédétection aéroportée pour tenter de concilier les deux techniques. Aéroporté

les mesures peuvent donner une estimation plus grande, tout en identifiant

points chauds. Les scientifiques ont déjà utilisé ce travail pour identifier les sources

comme des fuites de pipelines, des décharges ou

fermes laitières (SN: 14/11/19). Des projets similaires suivent le méthane

émission chaude

taches dans le pergélisol arctique.

Pourtant, ajoute Schwietzke,

le débat sur la technique ne change pas le fait que les émissions d’origine humaine,

y compris les combustibles fossiles, sont responsables de l’augmentation spectaculaire des

méthane au cours du siècle dernier. «C’est très grand. Et réduire ces émissions

permettra de réduire le réchauffement. “