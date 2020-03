L’utilisation massive du travail à domicile en raison de la crise des coronavirus ouvre la porte aux “pirates”: des experts

Par Steven Scheer et Raphael Satter

TEL AVIV / WASHINGTON, 18 mars (.) – Le transfert de personnes à leur domicile pour travailler et étudier en raison de l’épidémie de coronavirus, emportant avec eux leurs ordinateurs portables et leurs données professionnelles, invite les pirates à chercher avantage et infiltrer les entreprises, ont averti les experts en cybersécurité.

Les autorités des gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres pays ont émis des avertissements sur les dangers d’une nouvelle main-d’œuvre distante, tandis que les entreprises technologiques voient une augmentation des demandes de protection des employés travaillant à l’extérieur des bureaux.

Chez Cisco Systems Inc, par exemple, le nombre de demandes de support de sécurité pour aider les travailleurs à distance a été multiplié par 10 ces dernières semaines.

“Les personnes qui n’ont jamais travaillé à domicile tentent de le faire et essaient de le faire à grande échelle”, a déclaré Wendy Nather, conseillère de Cisco Duo Security, qui a passé la dernière décennie à travailler à domicile dans divers emplois.

Elle a déclaré que la transition soudaine signifiera plus de marge d’erreur, plus de poids pour le personnel informatique et plus d’opportunités pour les cybercriminels d’essayer de tromper les employés pour qu’ils révèlent leurs mots de passe.

Les criminels déguisent vos messages et logiciels malveillants pour voler des mots de passe tels que des alertes, des avertissements ou des applications de coronavirus.

Certains chercheurs ont trouvé des hackers se faisant passer pour les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis pour tenter d’accéder à des e-mails ou de tromper des utilisateurs de Bitcoin, tandis que d’autres ont vu des “hackers” utiliser des applications pour prendre le contrôle des téléphones Android.

Les cyber espions avancés semblent également exploiter l’épidémie de coronavirus qui a infecté https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 à plus de 210 000 et tué plus de 8 700 dans le monde.

La semaine dernière, la société de recherche israélienne Check Point a découvert des pirates informatiques soutenus par le gouvernement utilisant une mise à jour piégée du coronavirus pour tenter d’accéder à un réseau gouvernemental mongol non identifié.

Vendredi, les autorités américaines de cybersécurité ont publié une recommandation aux entreprises de mettre à jour leurs réseaux privés virtuels (VPN) et d’être à l’affût d’une augmentation des e-mails malveillants ciblant une main-d’œuvre désorientée.

Les cybercriminels sont conscients de la tendance du travail à domicile “et font ce qu’ils peuvent pour l’infiltrer dans les organisations”, a déclaré Esti Peshin, chef de la division de cybersécurité de Israel Aerospace Industries, la plus grande entreprise de défense d’Israël. .

