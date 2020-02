Lydia Davis: «J’aime où je suis, en marge, mais en faisant des choses qui m’intéressent»

L’écrivain américain Lydia Davis, l’une des plus prestigieuses de la scène littéraire actuelle, a déclaré qu’elle se sentait plus à l’aise devant les projecteurs et des foyers, tant que cela lui permet d’écrire sans pression sur ses intérêts.

“J’aime où je suis, en marge, mais faire des choses qui m’intéressent, depuis de nombreuses années J’ai écrit ce qui m’intéressait, pas ce qui était acceptable ou publiable, alors j’ai continué sur cette voie », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec Infobae Mexique.

Davis, 72 ans, c’est beaucoup de choses, mais surtout elle est écrivaine. “C’est ce que je me considère principalement, qui couvrirait tout, car un traducteur est aussi un écrivain. Je n’enseigne plus, mais je pense qu’à chaque fois que j’en ai l’occasion, j’essaie d’enseigner aux gens quelque chose d’une manière ou d’une autre “, a-t-il expliqué.

Le conteur, né au Massachusetts en 1947, publie cette année une compilation en espagnol, avec la maison d’édition mexicaine Almadía. “L’idée de cette anthologie était de prendre des histoires qui ne dépassaient pas trois pages”, a-t-il dit. Sa collection, «Cent cinquante nouvelles. Anthologie personnelle », a été traduit par Mauricio Montiel Figueras.

Du roman à l’histoire en passant par la traduction

Pour Davis, écrivain surtout de façon brève, il était difficile d’écrire son premier et un seul roman, “La fin de l’histoire”. “C’était différent, parce que j’avais une histoire à raconter qui était longue et compliquée, je pensais que ce devait être un roman bien que je ne me sois jamais considéré comme un romancier”, dit-il.

Pour le narrateur, écrire un si gros livre “demandait beaucoup d’organisation”. “J’avais besoin de vitalité, Je ne pouvais pas m’asseoir tous les jours juste pour terminer un plan ou un agenda, alors j’ai fait de nombreux calendriers et avait plusieurs boîtes pleines de sacs. Je pense que cela a finalement fonctionné, mais cela n’a pas été facile “, a-t-il reconnu.

Mais Davis recommencerait. “J’essaierais probablement et avec plaisir, mais le problème est que j’ai beaucoup d’autres projets préparés à court terme»Il a avancé. Cependant, il existe un manuscrit qui pourrait affecter ces plans.

“Ma mère a écrit un roman policier, qui ne pourrait jamais se terminer et qui n’avait pas l’air aussi beau qu’il aurait pu l’être, alors l’une des choses que j’aimerais faire est de prendre ce manuscrit et d’y travailleret qu’il reste un bon roman mystère, mais je ne sais pas si j’ai le temps », a-t-il ajouté.

Et Davis ne travaille plus à la demande, car sa situation économique n’est pas la même qu’il y a plusieurs décennies, lorsqu’il est entré dans le domaine littéraire en tant que traducteur. “J’ai toujours aimé ce travail et je le fais toujours, même si j’ai fait des livres que je n’aurais pas choisis à moins d’avoir besoin d’argent et de travail“Il a dit.

“Maintenant Je ne traduis que de courts morceaux, pour ne pas avoir à passer des années à faire ce travail, mais j’aime toujours prendre un texte dans une langue étrangère et le transformer. Il y a longtemps, je devais travailler très dur pour gagner de l’argent, maintenant je travaille plus étroitement, maintenant j’aime simplement traduire ce que je veux », a-t-il ajouté.

Entre ses œuvres les plus remarquables, sont quelques oeuvres des écrivains français du sommet: Marcel Proust et Gustave Flaubert.

La renommée, les écrivains et le #MeToo

Davis, qui cite les écrivains comme ses principales influences Franz Kafka et l’Argentine Jorge Luis Borgesainsi que Peter Altenberg, un écrivain suisse sombre, en plus de Pedro Paramo du mexicain Juan Rulfo, a remporté en 2013 le Prix ​​international Man Booker, l’un des plus prestigieux en anglais, en 2013.

Davis a fait valoir que, compte tenu de sa littérature en marge, en dehors de “la traditionnelle”, le jury ne considérerait pas sérieusement qu’il gagnerait le prix. Mais il l’a fait. “J’étais très heureux et surpris, je pense que je ne suis pas au centre des regards si souvent, donc ça ne me fait pas de mal», A-t-il avoué.

Cependant, “la renommée peut être très nocive pour un auteur”, mais vivre à la campagne, loin de New York, celle qui visite «très peu», l’aide à oublier que son nom est reconnu Dans le monde littéraire.

Davis a également accepté que, Bien que le mouvement #Metoo ait atteint «partout» et qu ‘«il est important que les femmes soient entendues», le débat doit se poursuivre. “C’est un pendule, ça va et vient, je pense que c’est sain d’avoir cette discussion ouvertement”, a-t-il dit.

L’Américain estime que l’un des changements les plus radicaux est la lecture des écrivains. «Elle a radicalement changé au cours des 20 dernières années. Les femmes qui ont été lues étaient toujours très peu ou à peine celles qui étaient les plus respectées, aujourd’hui elle penche davantage vers les voix des femmes et leurs origines diverses», A-t-il dit.

Les élections présidentielles aux États-Unis

L’auteur de livres comme Samuel Johnson est indigné et ne peut ni ne veut Il est au courant de la situation politique dans son pays. En 2020, Donald Trump cherchera à être réélu malgré un procès politique contre lui qui, semble-t-il, sortira dans les prochains jours.

“C’est une situation dévastatrice. Je pense que je suis impressionné une seule personne qui n’est pas une bonne personne pourrait faire autant de dégâts, je pensais que le système était prêt à contrer le pouvoir d’un seul individu », a-t-il déclaré.

«Ça me fait peur, car C’est le modèle qui a été répété au Brésil, au Royaume-Uni et dans d’autres pays: des dirigeants qui ne sont pas de bonnes personnes, alors que nous avons le changement climatique, nous devons être unis face à une telle urgence et des choses comme celles-ci la rendent impossible », a-t-il expliqué.

Alors que Trump se prépare pour sa campagne, le Parti démocrate, sa principale opposition, débutera lundi prochain avec ses élections primaires, pour choisir le challenger qui affrontera le magnat de New York dans les généraux de novembre.

“Nous avons besoin d’un démocrate avec de bonnes chances de gagner et je ne pense pas que nous l’avons en ce moment. J’aime Elizabeth Warren, est une personne forte, avec des idées et de la passion, mais d’autres disent que (l’ancien vice-président) Joe Biden est plus susceptible de gagner », a-t-il expliqué.

Davis a également félicité le maire Pete Buttigieg et Bernie Sanders. «Mon fils et mes jeunes aiment Bernie, mais nous avons besoin d’un candidat avec toutes les qualitésEt si Warren était un homme? Si Biden ou Sanders étaient plus jeunes?

Cependant, bien qu’il considère Trump comme un danger, Davis a terminé sur une note optimiste. «Greta Thunberg et les jeunes qui protestent, ils me donnent de l’espoir, même si Trump finit par être réélu », a-t-il conclu.