Lydia Valentín règne également dans sa ville natale de Camponaraya | Sports pratiques

Lydia valentine règne également dans sa ville natale de Camponaraya (León) à l’emporter ce samedi dans la XVIII Coupe d’Espagne de haltérophilie, tandis que dans la compétition masculine, le champion a été proclamé David Sánchez López.

Le triple médaillé olympique a gagné avec un score de 266,81, après avoir soulevé 102 kilos en arraché et 122 en deux temps, pour un 224 total olympique.

Le faucon lion de la région d’El Bierzo a de nouveau concouru dans son pays natal puisqu’il l’a fait pour la dernière fois à l’âge junior et que ses voisins ne voulaient pas manquer le test. remplissant plus de 400 emplacements du pavillon municipal qui est resté petit pour pouvoir assister à la compétition.

Valentín a battu Madrid Ana de Gregorio avec 257,34 points sinclair, complétant le podium de la Coupe d’Espagne des Asturies Olga María Fernández avec 251.42.

L’Andalou Mouna Escandi Il a terminé quatrième avec 250,44, devant Ilia Hernandez (Îles Canaries) avec 246,25, Helena Avendaño des Asturies occupait la sixième position avec 240,26 e Irene Martinez (Galice) a pris la septième place avec 237,08.

La XVIII Coupe d’Espagne a servi à Lydia Valentín de prélude au différend le 27 février à Malte le Grand Prix dans la catégorie argent, où il cherchera un score pour la Moscou Européenne du mois d’avril au cours duquel il doit confirmer son classement plus que probable aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui sera le trimestres de carrière et où vous chercherez une nouvelle médaille.

En l’absence de confirmation de la catégorie à laquelle participera le lifter de Camponaraya, il le sera vraisemblablement dans la catégorie des 76 kilos c’est ce qui est actuellement défini comme olympique.

De moins en plus

Après la compétition, la championne de Leon a commenté qu’elle affrontait la saison en cours “de moins en plus” ayant comme premier objectif majeur de l’année le susdit Moscou européen (Russie) du mois d’avril, mais surtout la cerise sur les Jeux Olympiques de Tokyo

“Nous nous concentrons sur les Jeux pour les six mois restants et il s’agit de passer de moins en plus pour devenir le plus fort possible car il y aura les plus grands du monde”, a déclaré le Berciana haltera.

Valentín, reconnaissant d’avoir reçu l’affection de son peuple, a reconnu avoir ressenti “nerveux“, notamment au début de la compétition, ce qui les a conduits à se tromper lors du premier soulèvement.

David Sánchez López, champion

De son côté, le double médaillé européen David Sánchez López a prévalu chez les hommes après avoir obtenu un score de 402,54.

Le licou d’El Ejido (Almería) a ajouté ces points sinclair – moyenne obtenue entre le poids corporel et celui qui soulève – dépassant l’Asturien Alberto Fernandez Garcia avec 397.88 et le canari Acorán Hernández Mendoza qui a ajouté 393,00, pour compléter le podium de la compétition de copera.

Quatrièmement, le Madrid a conclu Alejandro González Báez avec 384,43, devant le frère du vainqueur, Manuel Sánchez López qui a atteint 381,42, le Galicien étant sixième Victor Castro Mariño avec 380.87 et Marcos Ruiz Velasco de Catalogne septième avec 376,53.

Le double diplôme olympique à Londres 2012 et Rio 2016 Andrés Mata Il avait été disqualifié en échouant dans les trois tentatives de départ, le même nombre de soulèvements qui étaient disponibles en mode deux temps, pour finir par additionner le total olympique.

Les sept premiers classés ils ont des options pour apparaître dans l’équipe espagnole qui jouera en avril les Européens de Moscou (Russie), qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, une sélection qui déterminera la semaine prochaine la direction technique de la Fédération espagnole d’haltérophilie.

practicodeporte@efe.com