Lyn May a fièrement montré son visage après avoir subi une intervention chirurgicale

Lyn May subit une autre chirurgie du visage Son «nouveau» visage a été diffusé dans l’émission A New Day La vedette se dit fière de sa nouvelle image

La vedette, Lyn May a subi une chirurgie esthétique il y a quelques semaines et a dévoilé son «nouveau» visage sur le programme Un Nuevo Día, diffusé sur Telemundo.

La femme de 68 ans a été invitée au programme de divertissement pour montrer comment elle s’occupait de l’opération. Pendant l’émission, Lyn May portait un masque de carnaval, cachant son visage pour créer des attentes parmi les téléspectateurs.

Lyn May est apparue à côté des chauffeurs d’Un Nuevo Día, Jorge Bernal et Héctor Sandarti, et du chirurgien plasticien, José Achar, qui a effectué la procédure esthétique.

Après avoir discuté avec les chauffeurs, que Lyn May a condamnés que sa taille et ses hanches sont naturelles, mais qu’elle veut des seins plus gros, le chirurgien plasticien a pris soin de découvrir son visage.

José Achar a expliqué à Jorge Bernal et Héctor Sandarti que la vedette avait du volume sur son visage parce que “c’était un problème très grave et la tourmentait tout le temps”.

«Je me sens rêvée et reconnaissante envers le médecin (José Achar), a déclaré Lyn May avec enthousiasme avec son nouveau visage.

L’interview a été publiée sur la chaîne YouTube de A New Day, qui a déjà atteint plus d’un million de vues et des centaines de commentaires, un certain soutien pour Lyn May et d’autres négatifs.

VOIR LA VIDEO ICI.

«Il y a un changement définitivement positif, son visage est moins enflammé et ses pommettes légèrement plus petites. Je pense que vous devez être un peu plus humaine avec elle et lui envoyer de nombreuses bénédictions pour qu’elle continue de se remettre, même peu à peu », a déclaré un utilisateur.

D’autres ont considéré qu’ils n’avaient pas vu d’amélioration de son visage, mais ils ont reconnu qu’il avait un beau corps: «Il n’y a pas beaucoup de changement, mais il faut aussi se rappeler que la dame avait déjà un visage très abîmé et à part est déjà vieille, mais ce n’est pas nécessaire nier qu’il a encore un grand corps que beaucoup veulent déjà. “

«Mais quel a été le changement? Je ne choque vraiment pas, je le vois pareil !! “,” Je ne vois pas que le changement est horrible! “,” Je le vois pareil, si vous voyez qu’il a un visage raide et que seule la bouche bouge, comme c’est bon La voir jolie “,” Ne tache pas, je la vois pire, pauvre elle dit qu’elle a l’air très jolie tendresse, qu’elle va avec le chirurgien de Cher qui est super “, ont commenté certains utilisateurs de YouTube.

Lors de l’interview dans A New Day, Lyn May était clairement émue et heureuse de son «nouveau» visage, quelque chose que les utilisateurs ont remarqué:

“Oui, ça a l’air mieux et si cela la fait se sentir mieux, bien pour elle”, “Oui, elle a un visage plus petit qu’auparavant (bien qu’elle soit toujours grande pour le corps)”, “Oui, elle a un visage plus petit qu’auparavant ( même si c’est toujours bon pour le corps) »,« Je la vois différemment, son visage s’est amélioré. Félicitations Lyn, tu es tellement mieux, magnifique. »

Dans la transmission de A New Day, les pilotes Jorge Bernal et Héctor Sandarti ont fait l’éloge de Lyn May; Cependant, cela a été barré comme hypocrisie: