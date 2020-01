La signature en janvier par l’Olympique de Lyon du milieu de terrain brésilien Bruno Guimaraes, détenu par Athletico Paranaense et destiné à l’Atlético de Madrid, est “faite à 95%”, a déclaré dimanche Juninho, directeur sportif du club. Le français

“C’est fait à 95%. On va y aller pour faire les derniers tests. On le verra mercredi pour sa revue médicale. On espère l’annoncer rapidement”, a-t-il déclaré après la victoire de son équipe cet après-midi contre Toulouse (3- 0) en Ligue française.