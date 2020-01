M. Xi affirme que la Chine est confrontée à une “situation grave” et que le nombre de morts du virus est passé à 41

Par Sophie Yu et Se Young Lee

BEIJING, 25 janvier (.) – Le président chinois Xi Jinping a déclaré samedi que la Chine était confrontée à une situation grave, lorsque le nombre de morts suite à l’épidémie de coronavirus en Chine est passé à 41 samedi, mettant une note sombre à début de la nouvelle année lunaire.

Avec plus de 1 400 cas dans le monde, la majorité en Chine, Hong Kong a déclaré une urgence à cause du virus, les célébrations ont été annulées et des restrictions sur les contacts avec la Chine continentale ont été annoncées.

Samedi, l’Australie a confirmé ses quatre premiers cas de personnes infectées par le coronavirus, tandis que la Malaisie en a confirmé trois et la France a signalé vendredi le premier en Europe. Les autorités sanitaires du monde entier se sont mises en quatre pour essayer d’éviter une pandémie.

Les États-Unis organisent un vol charter avec lequel, dimanche, ils cherchent à faire venir leurs citoyens et diplomates de Wuhan, la ville du centre de la Chine où l’épidémie est apparue, a rapporté le Wall Street Journal. Le leader de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré samedi une urgence virale au centre financier asiatique, où cinq cas ont été confirmés, ce qui a entraîné l’annulation immédiate des visites officielles en Chine continentale et les célébrations officielles de l’année. New Lunar Les vols entrants et sortants et les voyages en train à grande vitesse entre Hong Kong et Wuhan, la ville chinoise à l’origine de l’épidémie, seront interrompus, tandis que les écoles, qui sont maintenant en vacances pour le nouvel an lunaire, resteront fermées. jusqu’au 17 février. Le territoire chinois a également soumis une analyse médicale à 122 personnes soupçonnées d’être infectées.

M. Xi a tenu samedi une réunion avec la commission politique pour voir les mesures de combat contre l’épidémie “accélérée”, a rapporté la télévision d’Etat.

Le nombre de morts en Chine est passé à 41 samedi, une augmentation notable par rapport à 26 la veille. Il y a 1 300 personnes infectées dans le monde par un virus dont l’origine se trouve dans un marché de fruits de mer de la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, où des animaux sauvages ont été illégalement vendus. Hu Yinghai, directeur général adjoint du Département des affaires civiles de la province du Hubei, où se trouve Wuhan, a recommandé samedi l’achat de masques et de vêtements de protection. Les hôpitaux de la ville ont fait des demandes similaires.

“Nous prenons des mesures de contrôle et de prévention des maladies … Mais en ce moment, nous sommes confrontés à une crise de santé publique extrêmement grave”, a-t-il déclaré lors d’une séance d’information.

Les véhicules transportant des fournitures d’urgence et du personnel médical à Wuhan seront exempts de péages et auront la priorité dans la circulation, a déclaré samedi le ministère chinois des Transports.

Wuhan a déclaré qu’il interdirait la circulation des véhicules non essentiels dans son centre à partir de dimanche pour contrôler la propagation du virus, paralysant davantage une ville de 11 millions d’habitants qui a été pratiquement bloquée depuis jeudi, avec presque tous les vols annulés et points de contrôle sur les routes principales qui quittent la ville.

Les autorités ont depuis imposé des restrictions sur les transports dans presque toute la province du Hubei, qui compte 59 millions d’habitants.

Dans l’État australien de la Nouvelle-Galles du Sud, trois hommes de 53, 43 et 35 ans étaient dans des conditions stables après avoir confirmé qu’ils étaient porteurs du virus à leur retour de Wuhan au début du mois.

Un citoyen chinois de 50 ans qui se trouvait à Wuhan a également été stabilisé dans un hôpital de Melbourne après son arrivée de Chine le 19 janvier, ont annoncé les autorités de Victoria Health.

La chaîne de café américaine Starbucks a annoncé samedi qu’elle fermerait tous ses points de vente dans la province du Hubei pendant la semaine de vacances du Nouvel An lunaire, à la suite d’une décision similaire prise par McDonald’s dans cinq villes du Hubei.

UNE URGENCE QUI AVANCE

Le nombre de cas confirmés en Chine s’élève à 1 287. Le virus a également été détecté en Thaïlande, au Vietnam, à Singapour, au Japon, en Corée du Sud, à Taiwan, au Népal, en France, en Australie et aux États-Unis. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré vendredi qu’ils surveillaient 63 patients et qu’il y avait deux cas confirmés, tous deux de personnes qui se sont rendues à Wuhan.

Les trois premiers cas sur le continent européen ont été détectés en France, où deux hommes restent hospitalisés à Paris et un de plus à Bordeaux, dans le sud-ouest du pays.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré cette semaine que le nouveau coronavirus était une “urgence en Chine”, mais n’a pas émis d’alerte internationale.

Le coronavirus nouvellement identifié a sonné l’alarme car de nombreuses inconnues l’entourent encore, à quel point il est dangereux et à quel point il se propage facilement parmi les humains. L’infection peut provoquer une pneumonie, qui dans certains cas est fatale.

Les symptômes qu’il provoque comprennent de la fièvre, des difficultés respiratoires et une toux. La majorité des décès sont survenus chez des patients âgés, dont beaucoup ont des problèmes de santé préexistants, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il n’y a pas de vaccin ou de traitement spécifique pour lutter contre le nouveau virus.

