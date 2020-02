Ma maman est à l’hôpital

La mère de Lorenzo Méndez est hospitalisée Son fils a dit qu’elle avait été opérée de la vésicule biliaire Le chanteur a remercié les prières de ses disciples et amis

La belle-mère de la chanteuse, Chiquis Rivera, a été hospitalisée pour subir une intervention chirurgicale, a déclaré son mari dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’ancien membre de l’original Banda el Limón, Lorenzo Méndez.

Dans la vidéo, dans laquelle Lorenzo Méndez apparaît en marchant vers la sortie d’un hôpital, il a expliqué que sa mère, Paula Méndez, avait subi une opération de la vésicule biliaire et des «calculs dans le pancréas».

«Pour toutes les personnes qui posent des questions sur ma mère qui est à l’hôpital, et qui lui envoient ses prières, merci beaucoup, elle a subi une opération de la vésicule biliaire et des calculs dans le pancréas, mais elle va beaucoup mieux, se remet et grâce à la les gens qui envoient des bénédictions. “

La vidéo a été publiée par Lorenzo Méndez lui-même sur son compte Instagram et partagée par plusieurs médias; Cependant, quelques heures plus tard, le mari de Chiquis Rivera a supprimé l’enregistrement du réseau social populaire.

Chica Picosa a publié sur son compte Instagram la vidéo de Lorenzo Méndez et une photographie qui montre une chambre d’hôpital, un lit distendu, des appareils médicaux et des fleurs. Cependant, il n’est pas précisé si la publication a été faite par le chanteur, car il ne s’agit pas d’une photographie égale sur le réseau social populaire.

Les cheveux font du bruit

À la mi-janvier, Lorenzo Méndez, époux de Chiquis Rivera, a fait sensation après que quelque chose ait été fait dans ses cheveux, il a donc reçu des critiques, des comparaisons et les bons voeux de son public et de ses amis.

Le mari de la fille de Jenni Rivera a publié une photo avec Chiquis Rivera où il a provoqué la controverse sur le nouveau “ look ” qu’il a, car comme tout changement, certaines personnes ne l’ont pas aimé, d’autres l’ont trouvé fabuleux et d’autres l’ont comparé Avec un artiste de classe mondiale.

La vérité est que sur la photo vous pouvez voir que le couple jouit d’un grand bonheur et donc ils l’ont laissé voir sur cette image que beaucoup en ont profité pour donner leur avis à ce sujet.

La carte postale peut être vue dans le compte Instagram personnel de Lorenzo Méndez @ lorenzomendez7 et dans laquelle il a écrit le message suivant: “Faites savoir à votre femme pourquoi elle est la meilleure au monde et combien vous l’aimez, tous les jours.”

Le post de Lorenzo Méndez avec Chiquis Rivera a eu plus de 34 000 likes et plus de 200 commentaires, de la part de followers, d’amis et d’autres.

Sur la carte postale, vous pouvez voir le couple, ensemble, et montrer leurs lèvres comme s’ils s’embrassaient, d’une manière très affectueuse et joyeuse.

C’est ici que le look esposo du mari de Chiquis a été révélé, car il apporte des cheveux blonds et beaucoup l’ont comparé au célèbre chanteur et d’autres lui ont dit qu’il avait l’air très bien, mais certains n’aimaient pas le relooking.