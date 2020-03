Machine d’empathie: les humains communiquent mieux après que les robots ont montré leur côté vulnérable

Les robots sont plus répandus dans la vie quotidienne que jamais auparavant. Les assistants numériques contrôlent les applications des smartphones, tandis que les robots physiques enseignent aux élèves dans les écoles, désinfectent les hôpitaux et livrent de la nourriture. Les scientifiques étudient depuis longtemps les interactions homme-robot pour savoir comment ces machines peuvent influencer le comportement des individus, par exemple en modifiant la façon dont une personne accomplit une tâche ou répond à une demande robotique. Mais de nouvelles recherches montrent que la présence et les actions des robots affectent également la façon dont les humains interagissent avec les autres humains – dans ce cas, incitent les membres de l’équipe à mieux communiquer.

“Alors que d’autres travaux se sont concentrés sur la façon d’intégrer plus facilement les robots dans les équipes, nous nous sommes plutôt concentrés sur la façon dont les robots pourraient influencer positivement la façon dont les gens réagissent les uns aux autres”, explique Sarah Sebo, étudiante diplômée de l’Université de Yale et co-auteur de la recherche, publiée ce mois-ci dans les Actes de la National Academy of Sciences USA. Pour mesurer ces changements dans les réactions, des chercheurs de l’Université de Yale et de Cornell ont affecté les participants à des équipes de quatre personnes, soit trois personnes et un petit robot humanoïde, et les ont fait jouer à un jeu collaboratif sur des tablettes Android. Dans certains groupes, les robots étaient programmés pour agir «vulnérables». Ces machines ont effectué des actions telles que s’excuser d’avoir fait des erreurs, admettre le doute de soi, raconter des blagues, partager des histoires personnelles sur leur «vie» et parler de ce qu’elles «ressentaient». Dans les groupes de contrôle, les participants humains se sont associés à des robots qui n’ont fait que des déclarations neutres ou sont restés entièrement silencieux.

Les chercheurs ont surveillé la différence de communication entre les membres du groupe selon le type de robot dans chaque équipe. Ils ont découvert que les personnes travaillant avec des robots présentant une vulnérabilité passaient plus de temps à parler avec leurs semblables que celles des groupes de contrôle. Les sujets avec des robots vulnérables ont également divisé leur conversation de manière plus égale entre chaque membre humain de l’équipe. Ces participants ont rapporté plus tard qu’ils percevaient leur expérience comme plus positive, par rapport à celles des groupes témoins. “Nous pensons que les propos vulnérables du robot ont aidé le groupe à se sentir plus à l’aise dans une tâche conçue pour être très tendue”, explique Sebo. “En conséquence, les gens ont parlé de plus en plus au fil du temps et ont considéré l’ensemble de l’interaction de manière plus favorable.”

Farshid Amirabdollahian, professeur d’interaction homme-robot à l’Université du Hertfordshire en Angleterre, qui n’était pas impliqué dans cette étude, affirme que la recherche fournit plus de preuves que «l’ingénierie du comportement social des robots peut affecter leur utilité et leurs influences sur les autres». En d’autres termes, en modifiant les actions des machines intelligentes, les développeurs peuvent modifier le comportement des personnes qui interagissent avec ces machines.

Amirabdollahian ajoute que les recherches futures devraient examiner si cette influence est maintenue sur une plus longue période de temps. “Que se passerait-il,” demande-t-il, “si les participants humains éprouvent les mêmes paroles intéressantes sur une plus longue période de temps – par exemple, des semaines de compagnie?” Il dit également que les recherches futures devraient examiner comment différentes catégories de vulnérabilité des robots – telles que les excuses, la narration ou l’humour – influencent les réponses et les conversations interhumaines.

Mais les résultats de cette étude pourraient à eux seuls s’avérer utiles dans des situations réelles. Les humains interagissent déjà avec de nombreux partenaires de discussion numériques, comme Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou Google Home, quotidiennement. Margaret Traeger, Ph.D. candidat à Yale et co-auteur de l’étude, suggère que les scientifiques qui développent des robots en ligne et physiquement incarnés devraient considérer l’effet de leurs créations sur les interactions entre humains dans le cadre du processus de conception.

Malte Jung, professeur adjoint en sciences de l’information à Cornell et co-auteur de l’étude, affirme que les robots communicatifs pourraient fondamentalement changer le comportement humain pour le mieux. «Notre travail montre que la technologie a le potentiel de soutenir les équipes en agissant sur leur dynamique sociale», dit-il. Au lieu de simplement réduire la quantité de travail des employés, ces machines pourraient rendre les gens plus efficaces, influençant subtilement la dynamique sociale pour «aider les équipes à donner le meilleur d’eux-mêmes».