Macron appelle à ne pas faire de discrimination à l’égard des personnes âgées à la fin de l’internement | Monde

Le président français, Emmanuel Macron, a exhorté aujourd’hui à ne pas discriminer les personnes âgées lorsque le confinement prend fin à cause du coronavirus, après que le chef de son comité consultatif scientifique ait assuré que les personnes âgées devraient rester isolées plus longtemps.

Dans un communiqué transmis par la présidence française, Macron a indiqué qu’il ne voulait pas que les personnes âgées soient victimes de discrimination, mais il a appelé à la “responsabilité individuelle” lorsque les mesures de confinement de la population commenceront le 11 mai.

Le président français a souhaité procéder à cette qualification après que le dernier du directeur du comité scientifique, Jean-François Delfraissy, a indiqué que la détention se prolongera au-delà du 11 mai pour les personnes les plus âgées et les plus vulnérables.

Macron lui-même avait déjà assuré dans sa déclaration du dernier jour 13 que les personnes âgées et les personnes ayant déjà souffert de pathologies devaient prolonger la détention.

Delfraissy a déclaré que cette mesure devrait être étendue à toutes les personnes à risque, qui incluaient, selon lui, également les patients atteints de pathologies chroniques, mais également obèses, au total environ 18 millions de Français.

La France compte à ce jour plus de 18 600 décès dus au coronavirus, dont plus de 7 200 dans les maisons de repos.