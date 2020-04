Macron prolonge sa détention jusqu’au 11 mai après avoir ajouté 14 393 décès par coronavirus

Emmanuel Macrona annoncé ce lundi l’extension deconfinement jusqu’au 11 mai. A partir de cette date, des crèches, des écoles et des instituts seront progressivement ouverts. Le président français s’est de nouveau adressé aux Français ce soir quelques minutes après les applaudissements qui apprécient le travail du personnel de santé et des travailleurs essentiels à 20h00 tous les jours.

Pour préparer son intervention, initialement prévue vendredi dernier, Macron a multiplié ces derniers jours ses consultations avec des dirigeants étrangers, homologues européens, scientifiques, agents sociaux et dirigeants politiques. Aussiprévoyait de parler à ses deux prédécesseurssur l’Elysium,François Hollande et Nicolas Sarkozy.

Le covid-19 continue de progresser en France, où14 393 personnes sont décédées depuis le 1er marset il y a 95 403 cas positifs, dont 37 188 dans les maisons de repos. Les admis sont 31 826 et dans les ucis il y a 6 845 patients.

Ne baisse pas ta garde

Le pays a passé quatre jours à enregistrer une légère diminution des admissions aux soins intensifs, maisla pression est toujours forte dans les hôpitauxet c’est pourquoi les autorités sanitaires ne parlent plus d’un pic mais du “plateau” de la courbe épidémique et demandent de ne pas baisser la garde.

La situation en Chine est étroitement surveillée car, après deux mois de mise en quarantaine, les cas d’infection à Covid-19 importés sont proches de cent et en l’absence de vaccin, la deuxième vague épidémique peut être dévastatrice.

Vendredi dernier,Directeur général de l’OMSsérieusement averti que la levée trop rapide des restrictions pourrait conduire àrécurrence mortelle de la pandémieet le conseil scientifique qui conseille le gouvernement français recommande d’aller au-delà des six semaines initialement prévues.

Le beau temps et les vacances de Pâques ayant amené beaucoup plus de Français dans la rue que ce qui serait souhaitable, l’Elysée compte prolonger l’emprisonnement en mai, un mois avec de nombreuses célébrations au calendrier, à commencer par la manifestation du 1er mai .

Stratégie de sortie

L’Exécutif craint que la levée brutale des restrictions de mouvement ne provoque une deuxième vague épidémique, donc même lorsque l’isolement général de la population prendra finles activités culturelles, sportives ou religieuses feront l’objet d’un vetoqui rassemblent de nombreuses personnes dans le même espace.

Une étude de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) prévient que la levée de l’accouchement sans avoir élaboré de stratégie de sortie entraînerait une nouvelle vague d’infections qui ferait s’effondrer les hôpitaux de la région parisienne.

Les chercheurs de l’Institut estiment que les mesures ne peuvent être assouplies qu’avec une recherche intensive des porteurs de virus, testant et isolant les positifs.

L’institution cite parmi les premières mesures de désescalade,le retour au travail de certains travailleurset une reprise progressive de certaines activités, en fermant les écoles et en confinant les groupes à risque.

Les Français, qui n’ont pas une grande confiance dans la gestion de la crise que fait le gouvernement – seuls 38% le font, selon un sondage Ifop pour Le Journal de Dimanche – vont devoir faire preuve de patience. La vie normale, ou la nouvelle normalité dont parlent ceux qui esquissent le monde post-accouchement, ne semble pas être une réalité avant septembre.

