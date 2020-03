Macy’s va suspendre des milliers d’employés face à l’effondrement des ventes dû au coronavirus

Macy’s accordera des licences de travail à la plupart de ses employés à partir de cette semaine, face à la fermeture de magasins en raison de la pandémie de coronavirus.

L’entreprise, qui emploie environ 130 000 personnes, a déclaré lundi au personnel que continuerait à payer des prestations de santé et couvrirait 100% des primes jusqu’au mois de mai au moins, comme le rapporte le Wall Street Journal.

La société a également précisé que retiendra certains employés pour soutenir leurs centres de commerce électronique, de distribution et d’appels.

Tous les locaux du cabinet ont fermé leurs portes depuis le 18 mars.

Bien que la société continue de vendre ses produits via Internet, la baisse des échanges est énorme, selon les données publiées par la société.

La crise a été un défi pour toutes les entreprises de vente au détail, avec la fermeture temporaire de magasins comme Apple et Nike et l’achat hystérique d’agrafes dans les supermarchés et les grands magasins comme Walmart. Certains magasins sont toujours ouverts, mais dans une atmosphère de consommation étrangement basse.

L’analyste de détail Jan Rogers a déclaré que les grands magasins probablement être ceux qui souffrent le plus de la réponse du coronavirus, en partie en raison de l’impact sur le trafic du centre commercial.

Dans l’ensemble, la nouvelle crise des coronavirus devrait affecter les bénéfices des détaillants et accélérer probablement une tendance vers les ventes en ligne à mesure que davantage de magasins ferment, accélérant un processus qui était déjà en cours avant la crise de santé publique.

La La tendance au commerce Web a été démontrée par l’annonce d’Amazon la semaine dernière: le géant du numérique prévoit d’embaucher 100 000 employés d’entrepôt pour répondre à la demande croissante..

Cependant, les analystes avertissent que les réseaux de distribution et de distribution du commerce électronique ne sont pas à l’abri du virus. “Toutes les parties de l’économie et de la chaîne d’approvisionnement sont vulnérables”, a déclaré Neil Saunders, directeur de GlobalData Retail. “Cela inclut les sociétés de livraison et les commandes en ligne.”

Si les chaînes d’approvisionnement sont affectées par des épidémies de coronavirus, cela entraînera des retards dans les livraisons, a déclaré Saunders, qui s’attend à ce que les dépenses de consommation soient généralement faibles. “La demande dans l’ensemble de l’économie va être faible”, a-t-il déclaré, citant l’impact soudain sur les marchés. “Les gens ne sont pas d’humeur à dépenser de l’argent.”

(Avec des informations de l’.)