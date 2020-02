“Mad Clown”, a appelé Trump Bloomberg sur Twitter

Trump a retrouvé la stature de Mike Bloomberg, et il a répondu au même niveau. La bataille verbale entre les deux candidats échelonne les positions et tout un spectacle se fait. De plus: Trump réaffecte 3,8 milliards de dollars de fonds militaires pour la construction de murs.

Le président Donald Trump, a de nouveau obtenu la stature de l’ancien maire de New York et candidat à la primaire démocrate, Mike Bloomberg, qui à son tour l’a appelé “clown carnaval clown”, un nouveau rifirrafe qui place Bloomberg dans le Le démocrate avec qui Trump rivalise le plus, rapporte l’EFE.

Dans son utilisation effrénée de Twitter, Trump a déclaré mercredi dans un message: “Mini Mike est une masse d’énergie morte d’un mètre et demi qui ne veut pas être sur la scène d’un débat avec ces politiciens professionnels.”

. @ realDonaldTrump – nous connaissons beaucoup des mêmes personnes à New York. Derrière votre dos, ils se moquent de vous et vous appellent un clown aboyant de carnaval. Ils savent que vous avez hérité d’une fortune et l’ont gaspillée avec des offres stupides et de l’incompétence.

J’ai le record et les ressources pour vous battre. Et je le ferai. https://t.co/fO4azmZaUg

– Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 13 février 2020

«Il déteste le fou de Bernie et, avec assez d’argent, il l’arrêtera peut-être. Le peuple de Bernie deviendra fou! », A-t-il ajouté à partir de son compte président américain.

Trump a qualifié Bloomberg de “perdant qui a de l’argent mais ne peut pas débattre et n’a aucune présence”.

“Cela me rappelle une petite version de Jeb Bush, mais Jeb a plus de capacité politique et a traité la communauté noire beaucoup mieux que Mini!”, A déclaré Trump, refaisant surface son attaque contre Bush depuis la dernière campagne et rappelant les commentaires de Bloomberg. il y a des années pour défendre sa politique policière de “stopper et fouiller” à New York, qui était harcelée de Noirs et de Latinos et dont l’ancien maire s’est récemment excusé.

Bloomberg a répondu sur Twitter, disant que lui et Trump “connaissaient beaucoup des mêmes personnes à New York”. “Derrière vous, ils se moquent de vous et vous appellent un carnaval de clown fou”, a poursuivi Bloomberg.

«Ils savent qu’il a hérité d’une fortune et l’a gaspillée avec un traitement stupide et de l’incompétence. J’ai l’histoire et les ressources pour le vaincre. Et je le ferai », at-il décidé.

Cependant, Bloomberg a mentionné les commentaires de Trump lors d’un événement de campagne en Caroline du Nord: «Quelqu’un a dit, vous savez, qu’il est grand et qu’il m’appelle le petit Mike, et la réponse est, Donald, d’où je viens, nous mesurons votre taille le cou vers le haut. “

Il a ajouté: «Je n’ai pas peur de Donald Trump. Donald Trump a peur de nous, et c’est pourquoi il continue de tweeter tout le temps. »

“S’il ne vous mentionne pas, vous avez un gros problème”, a-t-il poursuivi. «Mais le président m’a de nouveau attaqué ce matin sur Twitter. Merci beaucoup, Donald. Il voit nos chiffres d’enquête, et je pense qu’il est juste de dire qu’il a peur parce qu’il sait que j’ai l’histoire et les ressources pour le vaincre, et avec vous, avec vous ensemble, nous pouvons le faire. “

Pour sa part, selon l’Evening Standard, le procureur général des États-Unis, William Barr, a demandé à Donald Trump de contrôler ses tweets sur les questions de justice, affirmant qu’elles compromettaient l’intégrité de son département.